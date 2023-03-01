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4類裝置防盜竊 業者：別怕按警鈴

記者高雲兒／紐約報導
業者介紹緊急按鈕，一有可疑情況就可按下。(記者高雲兒／攝影)
業者介紹緊急按鈕，一有可疑情況就可按下。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛偷盜竊案頻發，最近一起珠寶店持槍搶案損失達百萬元，許多商家擔憂。防盜警鐘業者稱，最近未見顧客明顯增加，很多顧客安裝後未妥善使用，防範意識薄弱；並指保全系統魚龍混雜，許多華人貪便宜找「三無」公司，最後得不償失。

宏冠正大保全公司老闆Steven Lee說，大約從去年下半年開始，顧客略有增加但不明顯，主要安裝的區域集中在貝賽、大頸和小頸，「華人多，而且常在家裡放貴重物品。」

他表示目前防盜防竊的保全裝置大概有四種：安裝在門窗上的警鈴，並連接警局；緊急按鈕「panic button」，一般安裝在順手處，按下即可報警；攝像頭，可拍下嫌疑人；以及紅外線裝置，若有人闖入未驚動警鈴，會通過紅外線監測，再次啟動警鈴。

Steven說，大部分顧客的訴求主要是同時通知本人與警方，很多系統都有遠端遙控，可查看監控錄像、控制警鈴；「比如有人來打掃，就可以暫時關掉，之後再啟動。」但歹徒歪招層出不窮，比如破壞監控，他建議安裝兩個面對面的攝像頭；又比如有歹徒順手帶走系統，則建議將攝像上傳雲端備份。一個攝像頭一個月上傳雲端要15元，很多華人捨不得。

光陽電話警鐘負責人及正大安全系統的老闆Paul Jin表示，住宅一套完整的警鈴系統平均要3000到5000元，「但華人常不捨得，更相信鐵窗和鐵門」。

業者表示，許多華人為省錢，會找「三無」公司安裝系統，沒有證書和執照，裝了就跑，不保證質量。警鈴系統可以持續工作數十年，且正規的有執照的公司持續提供售後服務。

對於歹徒破壞攝像頭，業者也建議裝兩個攝像頭，「一個在明顯的地方，一個藏起來」。更重要的是培養保全意識，如定期更改警鈴密碼，很多人十幾年都不更改，還是安裝時的默認密碼。也可有可疑狀況就按緊急按鈕，「如果沒事也就是被警察念幾句，總比出事好。」

業者介紹警鈴系統，建議勤換密碼。(記者高雲兒／攝影)
業者介紹警鈴系統，建議勤換密碼。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛不少商家門口都裝一個甚至多個攝像頭。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛不少商家門口都裝一個甚至多個攝像頭。(記者高雲兒／攝影)
不少商家也安裝了警鈴系統，圖為法拉盛40路的上海豫園店內。(記者高雲兒／攝影)
不少商家也安裝了警鈴系統，圖為法拉盛40路的上海豫園店內。(記者高雲兒／攝影)

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