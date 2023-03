少數族裔市府合約 亞裔企業最多

數據顯示,亞裔企業所獲少數族裔與女性企業市政合約數最多,但總值不如白人女性企業。圖為小商業服務局於社區提供相關介紹。(市小商業局)

市主計長蘭德(Brad Lander)2月28日公布報告顯示,市府對少數族裔和女性企業(M/WBE)的關照力度仍然不夠,只有不到兩成的市政合約給予少數族裔和女性企業,合約價值僅占總數的5%;其中,亞裔 企業所獲市政合約數最多,但合約總值不如白人女性企業。

根據報告,市府在2022財年共有13萬6269項採購合約,總價值440億元,其中17%給予少數族裔和女性企業,這一比率比前一財年的22%有所下降,與2020財年大致持平;而若按照要求,為少數族裔和女性企業提供更多市政合約機會的174號法律規定的合約類別,少數族裔和女性企業能拿到58%的合約,但合約總值只占16%,比率較前兩財年更低。

按照174號法律規定的合約類別計算,市府2022財年共有1萬7051項給予少數族裔和女性企業;其中,亞裔企業拿到的合約數量最多,為1萬600個,占總數62%;其次為白人女性企業,占比為22.9%,非洲裔企業和西語裔企業則分別為6.78%和8.15%。

儘管亞裔企業拿到的合約數最多,但合約總值卻不如白人女性企業;根據報告,亞裔企業拿到的合約總值占比只有35.5%,白人女性企業則有44.1%,非洲裔和西語裔占比均不到10%;同時,女性企業所獲的市政合約數量僅為男性企業的不到一半,亞裔男性企業和白人女性企業拿到的合約價值占總價值的七成以上。

此外,市府各部門中,小商業服務局(Department of Small Business Services)、文化事務局(Department of Cultural Affairs)和樓宇局(Department of Buildings)授予少數族裔和女性企業的合約占比最高。

市長亞當斯 (Eric Adams)在今年的市情咨文曾訂下目標,要在2026年將授予少數族裔和女性企業的合約總價值從目前的20億元左右提升至250億元,到2030年更要達到600億元;蘭德表示,目前的情況遠落後於市府設定的目標,而且非洲裔企業和西語裔企業遭忽視。