少數族裔市府合約 亞裔企業最多
市主計長蘭德(Brad Lander)2月28日公布報告顯示，市府對少數族裔和女性企業(M/WBE)的關照力度仍然不夠，只有不到兩成的市政合約給予少數族裔和女性企業，合約價值僅占總數的5%；其中，亞裔企業所獲市政合約數最多，但合約總值不如白人女性企業。
根據報告，市府在2022財年共有13萬6269項採購合約，總價值440億元，其中17%給予少數族裔和女性企業，這一比率比前一財年的22%有所下降，與2020財年大致持平；而若按照要求，為少數族裔和女性企業提供更多市政合約機會的174號法律規定的合約類別，少數族裔和女性企業能拿到58%的合約，但合約總值只占16%，比率較前兩財年更低。
按照174號法律規定的合約類別計算，市府2022財年共有1萬7051項給予少數族裔和女性企業；其中，亞裔企業拿到的合約數量最多，為1萬600個，占總數62%；其次為白人女性企業，占比為22.9%，非洲裔企業和西語裔企業則分別為6.78%和8.15%。
儘管亞裔企業拿到的合約數最多，但合約總值卻不如白人女性企業；根據報告，亞裔企業拿到的合約總值占比只有35.5%，白人女性企業則有44.1%，非洲裔和西語裔占比均不到10%；同時，女性企業所獲的市政合約數量僅為男性企業的不到一半，亞裔男性企業和白人女性企業拿到的合約價值占總價值的七成以上。
此外，市府各部門中，小商業服務局(Department of Small Business Services)、文化事務局(Department of Cultural Affairs)和樓宇局(Department of Buildings)授予少數族裔和女性企業的合約占比最高。
市長亞當斯(Eric Adams)在今年的市情咨文曾訂下目標，要在2026年將授予少數族裔和女性企業的合約總價值從目前的20億元左右提升至250億元，到2030年更要達到600億元；蘭德表示，目前的情況遠落後於市府設定的目標，而且非洲裔企業和西語裔企業遭忽視。
根據報告，少數族裔和女性企業去年拿到的合約平均價值不到70萬元，而其他企業拿到合約的平均價值高達500萬；蘭德建議，市府應將更多高價值的市政合約授予少數族裔和女性企業；他還建議市府將更多非競爭性的項目合約直接授予少數族裔和女性企業。
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