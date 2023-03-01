霍楚：槍擊案件數創3年新低

圖為紐約市禁止在時報廣場等人口密集的敏感公共場所持槍。(美聯社)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)2月28日表示，紐約州打擊槍枝暴力已經取得積極進展，全州參加州府「清除槍枝暴力」項目(Gun Involved Violence Elimination)的地區上月槍擊 案數量均創下2020年上半年以來新低，其中紐約市 上月只發生73起槍擊案，為2020年5月以來新低。

州長霍楚表示，紐約市上月只發生73場槍擊案，為2020年5月以來新低。（州長辦公室提供）

霍楚在諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)舉行的第四屆年度預防槍枝暴力論壇(Gun Violence Prevention Forum)表示，根據聯邦疾病防治中心(CDC)公布的2022年初步數據，紐約市是2021年全美十個槍枝凶殺案率最低的十個大州之一，每10萬人只有3.1人死於槍擊，為全美平均水平的一半；同時，紐約市2022年的凶殺案數量為全美20大城市中倒數第三，僅比聖荷西和聖地牙哥多。

她表示，全州執法部門去年共繳獲1萬93枝槍，比2021年增長11%；其中州警繳獲槍枝數量比2021年猛增171%；此外，隨著「紅旗法」(Red Flag Laws)的加強，全州法官自去年2月以來共簽發6209份極端危險保護令，禁止危險份子持槍，數量是前一年同期的近六倍。

霍楚說，「我們正朝著正切的方向採取重要措施，但槍枝暴力犯罪數據仍然偏高；每一起案件都是一個悲劇，必須繼續像對待公共衛生危機一樣打擊槍枝暴力，找出槍枝來源、阻斷暴力蔓延，解決問題。」