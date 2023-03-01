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稱新冠「武流感」被免職 社委駁：武漢是地名非種族

記者鄭怡嫣／紐約報導
胡勃。(取自第五社區委員會視頻)
胡勃。(取自第五社區委員會視頻)

皇后區第五社區委員會成員胡勃(Richard Huber)，今年1月因稱新冠為「武(漢)流感」(Wu Flu)，被批種族歧視，遭皇后區長理查茲(Donovan Richards)移出委員會，近日他表示武漢是地方，而非種族，此前美國機密情報也曾報告「新冠可能從武漢實驗室洩露」，自己未有種族歧視意圖，要求恢復委員身分。理查茲尚未對此事表態。

胡勃指，紐約郵報的頭版，曾報導美國能源部得出結論，認為新冠病毒的全球傳播是由武漢實驗室的意外洩漏所致，他使用武漢的「武」，並非反亞或有反亞的意圖，「武漢是個地方，不是種族，我當時指的是新冠的起源地」。胡勃還說，茲卡病毒(Zika)以烏干達的茲卡森林命名，伊波拉病毒(Ebola)在伊波拉河附近發現，兩者都在非洲，並以起源地命名。

在近日的第五社區委員會例會上，除名後的胡勃也以居民身分發言，表示他多年為社區服務，沒有任何正當程序被免職，稱理查茲為「法官、陪審團、劊子手」，「即使是被監控錄像拍下的殺人犯也能得到公平的審判，我犯了什麼大罪？他們說我用了『W』這個詞。」

此前，在1月11日的社委會例會上，社委會成員及皇后區格蘭岱爾(Glendale)居民胡勃，先是質疑新冠疫苗的效力，認為注射疫苗會改變DNA序列，健康的人也因此生病或死亡，之後則將新冠稱為「武流感」。兩天後，皇后區長理查茲將他除名社委會，表示針對亞裔社區的暴力與偏見激增，不能容忍社委會成員使用助長偏見與仇恨的語言。國會議員孟昭文當時也發貼文，支持理查茲的決定。

武漢 皇后區 種族歧視

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