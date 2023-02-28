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紐約迎冬季首場大雪 換邊停車28日暫停

記者和釗宇╱紐約報導
紐約27日晩間下了今年第一場春雪。（本報記者／攝影）
紐約27日晩間下了今年第一場春雪。（本報記者／攝影）

大紐約地區27日晚間迎來2023年首場春雪，也是去年冬季以來首場大雪，導致道路積雪，行車不便，市府宣布28日全市暫停換邊停車；大都會運輸署(MTA)則表示，大雪預計影響七條在地面上運營的地鐵線路，鼓勵民眾儘量乘坐公共交通出行。

紐約市本月已經創下有紀錄以來最長的無雪期；根據定義，可測量的雪量定義為十分之一吋，但紐約市的中央公園在這個冬季只飄了一點雪，遠低於往年的平均雪量；不過根據過去紀錄，每年2月都是紐約市降雪量最多的月份，平均當月降雪量為10.1吋。

紐約市27日晚終於迎來去年冬季以來首場大雪，降雪預計將27日晚7時開始，降雪量可達5吋，最多可能達到6吋，晚8時至午夜的每小時降雪量達到1吋，隨後轉為雨夾雪，預計影響從27日晚高峰和28日早高峰；市府宣布28日暫停換邊停車，因清潔局需要鏟雪作業，市府呼籲民眾儘量不要開車出行。

州長霍楚(Kathy Hochul)27日提醒民眾小心，「大雪即將到來，我們已經提醒民眾，道路將變得濕滑混亂，周一晚間到周二早間的通勤將變得困難；我們預期不會出現大的災害，但也將時刻關注。」

市應急管理局27日也發布出行通知，局長伊斯柯爾(Zach Iscol)表示，「雖然降雪時間主要是夜間，但28日早間的道路情況仍然較為危險；我們呼籲所有市民使用公共交通，預留更多的雛形時間，通勤時小心在意。」

MTA表示，地下地鐵線路不會受到降雪影響，但全市有大約220哩地鐵線路位於地上，包括皇后區洛克威的A線、S線、布碌崙See Beach的N線、皇后區部分的7號線、布碌崙布萊頓的B、Q線以及Dyre Avenue的5號線，預計將受到降雪影響而延誤，MTA已經做好除雪準備。

同時，所有公車在28日的高峰時段將安裝防滑鏈，電召殘障專車(Access-A-Ride)繼續運行，但MTA表示可能出現延誤，等車時間也將增加，呼籲民眾重新考慮和調整出行計畫。

經歷最久二月的無雪期，紐約27日晚上終於下了一陣瑞雪。（本報記者／攝影）
經歷最久二月的無雪期，紐約27日晚上終於下了一陣瑞雪。（本報記者／攝影）

降雪 紐約市 MTA

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