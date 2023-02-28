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華策會全州動員日 為亞裔發聲

記者鄭怡嫣／紐約報導
華策會攜手社區民眾於州議會舉辦第五屆全州動員日，反應亞裔需求。(華策會提供)
華策會攜手社區民眾於州議會舉辦第五屆全州動員日，反應亞裔需求。(華策會提供)

華人策劃協會(CPC)攜手社區民眾，27日於州府奧伯尼州議會，舉辦第五屆全州動員日(Annual State Advocacy Day)，會晤劉醇逸、曲怡文等州議員，敦促州府在新的一年為亞裔社區組織機構撥款，並終結家庭護工的24小時工作制等。

華策會每年均舉辦全州及全市動員日，代表移民、低收入以及亞裔社區，向各級政府發聲，並提出新一年的優先事項。此次的動員日，他們與逾50位州議員會談，敦促在新財年為亞裔撥款6650萬元，解決全州亞裔社區慣有的預算不足的問題。

對於此前爭議的家庭護工24小時工作制，他們也在當日聯合華人長者共同發聲，呼籲將24小時改為12小時工作制，保證並增加護工的薪酬，同時敦促紐約州為醫療補助計畫(Medicaid)更充分地撥款，避免家庭護理服務短缺，保障護理員的工作環境，確保病患都能得到有尊嚴的護理。

此外，他們還要求通過「正當理由逼遷」(Good Cause Eviction)法案，房東不能在沒有正當理由的情況下向租客施壓，投資5億元建立公平公正的失業保險制度以及失業過渡計畫，擴大「暑期工讀計畫」(SYEP)、成人掃盲(Adult Literacy)等廣受歡迎的項目以及撥款等。

華策會總裁兼首席執行官何永康(Wayne Ho)表示，作為美國最大的亞裔社區服務組織，華策會舉辦相關動員活動，旨在與民選官員互動，讓他們更廣泛地聽到社區聲音，今年重點是確保所有紐約人都能公平獲得資源及相關支持，過有尊嚴和充實的生活。

華策會攜手社區民眾訪州議會，州參議員曲怡文回答民眾提問。(取自Ins)
華策會攜手社區民眾訪州議會，州參議員曲怡文回答民眾提問。(取自Ins)

亞裔 華人 低收入

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