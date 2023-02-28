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大中央車站直通長島 華人喜憂參半

記者許君達／紐約報導
長島鐵路麥迪遜大中央車站全部路線開通運行首日，高峰時段客流不斷。(MTA提供)
長島鐵路麥迪遜大中央車站全部路線開通運行首日，高峰時段客流不斷。(MTA提供)

長島鐵路(LIRR)的麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)經過了一個月試運營，27日全面啟用，各線都有列車入站，每小時最多能發24個班次，同方向列車最小間隔三分鐘，提升皇后區和長島與曼哈頓東區的交通，令一部分通勤族大為受益。不過，班次時刻表也因此大調整，一些乘客暫難適應。此外，由於列車運行改變，也令很多乘客不便，其中受影響最大的是包括法拉盛在內的皇后區居民和需要從牙買加車站前往布碌崙(布魯克林)的乘客。

「華盛頓港線」經過法拉盛，是華人使用率最高的一條長島鐵路路線。(記者許君達／攝影...
「華盛頓港線」經過法拉盛，是華人使用率最高的一條長島鐵路路線。(記者許君達／攝影)

通車首日，在銀行工作的張先生表示新站啟用非常好。大中央車站附近的曼哈頓東區有非常多大公司，朋友及不少華人都在這工作，這些人很多都住在東北皇后區和長島等「華盛頓港線」(Port Washington)的服務範圍之內。火車直通大中央車站，通勤質量大大提升。他表示，以前從賓州車站(Penn Station)下火車再轉乘E線地鐵上班，要比現在多花十幾至二十多分鐘時間。「省下來的時間不是太多，但地鐵的不確定性讓人心煩。」現在，從下火車直接步行上班，只要看準班次，就不擔心遲到。

長島鐵路麥迪遜大中央車站全部路線開通運行首日，高峰時段客流不斷。(記者許君達／攝...
長島鐵路麥迪遜大中央車站全部路線開通運行首日，高峰時段客流不斷。(記者許君達／攝影)

大頸(Great Neck)居民的楊莉雅經常需要到上東區。她說，以前坐火車到賓州車站，需要輾轉換乘，「我不喜歡轉車，每次都要花很高成本開車去上東區。但現在方便了。」

MTA稱，麥迪遜大中央車站全面啟用後，長島鐵路每日增加271班次，此前全部進入賓州車站的列車也有30％被分流到大中央車站，造成時刻表改變。乘客舉例，比如華人乘坐最多的「華盛頓港線」，此前每半小時一班，列車在絕大多數時間段每站皆停，而在新時刻表改成快慢車交替，快車在木邊(Woodside)轉車站與貝賽(Bayside)之間直通，華人聚居的法拉盛緬街、莫瑞丘(Murry Hill)、百老匯(Broadway)、奧本黛爾(Auburndale)不停。這些車站剩餘的慢車車次約能保持與過去持平的半小時一班，但在曼哈頓交替進入兩個終點站，雖然MTA指「華盛頓港線」運力增加14%，但往特定目的地的車次反而比以前少。

面對新的時刻表，部分乘客抱怨花更多時間通勤。(記者許君達／攝影)
面對新的時刻表，部分乘客抱怨花更多時間通勤。(記者許君達／攝影)

每日從非快車站奧本黛爾至賓州車站附近上班的朴馬克表示，現在在能看到更多的列車絕塵而去，能坐的車比以前幾乎少一半。表面上班次增加的貝賽和大頸地區的乘客有些也不買帳。楊莉雅的鄰居表示，每天上班要坐的往賓州車站固定班次沒有了，只能更早起床趕前一班車，而且原本全部直達的路程，現在常需要轉車，增加通勤時間。

長島鐵路麥迪遜大中央車站比現有的大中央車站站台相對偏北，靠近42街端的出入口位於...
長島鐵路麥迪遜大中央車站比現有的大中央車站站台相對偏北，靠近42街端的出入口位於大中央車站餐飲大廳內，進入通道層後還需要步行一段路程才能到達站廳入口。(記者許君達／攝影)

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