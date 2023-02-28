紐約客談／不想被貼標籤 華人何妨先支持烏克蘭

華埠 東百老匯的中國「海外警務站」在紐約華人 社區早不是秘密，相關的英文報導也有不少。不過國會「對中國特別委員會」主席上周末專程「到訪」華埠，又把這個老話題重新炒熱。有華人擔憂，仇亞風氣方興未艾，「美國一般民眾可能不會分辨中共和華人」。

這並非杞人憂天，畢竟美國日裔被關集中營的81周年紀念日才剛過去。在中國政府日益不加掩飾地敵對西方、策應俄羅斯的姿態下，美國華人面臨的挑戰恐比二戰時的日裔更大。

海外華人社會普遍不愛「多管閒事」，不太關心其他族群，同時又對故土有強烈情懷。這有時難免會被外界認為「自私」，加劇敵視態度。中共或也想用這種文化差異綁架「華人」這個身分名片，試圖打造「海外華人心向黨」的群體形象。和平時代無傷大雅，而在冷戰時，這種形象對華人群體就構成嚴重風險，極易引來「排華」。

美國沒有網路防火牆，信息自由，其實很多華人識理明義。至少不會認為支持一個法西斯式的政權侵略別國是正確的。別人心中的刻板印象誠然不易打破，但華人也可做些小事表達「中共不代表我們」。比如主動傾聽維吾爾人的故事，或像很多美國人在自家窗口掛一面烏克蘭 國旗表達支持。

本周末西雅圖的烏戰一周年紀念活動上，就有華人打出「我們是中國人，我們支持烏克蘭」的標語，在國際媒體上刷了一波曝光度。位於東村的全美最大烏裔社區「小烏克蘭」離華埠咫尺之遙，華人是否也可以考慮組織些聲援或交流活動，讓外界看到華人與中國政府不同、「不是冷漠的俄國幫兇」？