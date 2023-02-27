每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

全美最貴大學排名 資料來源：College Investor，製表：記者和釗宇

最新研究發現，全美20所學費最貴的大學每年學費均超過6萬元，意味著如果全額付費，本科生需要花24萬元才能拿到文憑。這其中，紐約州 占五所，全美最多。

學費規畫平台The College Investor日前公布榜單，對全美學校根據其公布的學費進行了排名；排在第一的是賓州的文理學院富蘭克林和馬歇爾學院(Franklin and Marshall College)，每年學費高達6萬5652元；根據US News文理學院排名，富蘭克林和馬歇爾學院排在39位，去年秋季的錄取率為38%；該校在校生只有2000多人，平均課堂人數為19人，但學費驚人。

在學費排名前20的學校中，紐約州占五所，為全美各州最多；排在其後的分別是加州 和麻州 ，各有三所。

其中，前五名中就有兩所位於紐約州，分別為曼哈頓的哥倫比亞大學(Columbia University)和波基普西市(Poughkeepsie)的文理學院瓦薩學院(Vassar College)，兩所學校的學費分別為6萬5524元和6萬3840元；另外三家上榜的紐約州學校分別是羅切斯特大學(University of Rochester)、哥大旗下的巴納德學院(Barnard College)以及揚克斯市的薩拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)。

根據榜單，全美學費最貴的前20所學校每年的學費均超過了6萬元，意味著在這些學校就讀的大學生如果全額繳費，需要花費超過24萬元才能畢業。

而且，這份學費排名並未包含住宿費和其他生活成本，例如書本費；如果把全部費用納入考慮，就讀這些學校每年的花銷可能超過8萬元。

不過，大部分學生不必全額付款；根據高等教育專家坎特洛維茲(Mark Kantrowitz)的研究，全美只有38%的本科生全額付學費，而且也有很多學生因為收到獎學金、助學金和各種撥款，可以實現零學費；因此，即便最貴學校們的學費超過6萬元，大部分學生每年支出的學費也遠少於這個數目。