調薪喊卡 網約車司機今罷工 連續12小時拉瓜地亞機場不載客

市計程車司機聯盟旗下網約車司機於26日罷工。(計程車司機聯盟提供)

紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)工會旗下網約車 司機於今(26)日中午12時開始，連續12小時罷工 ，將從拒絕拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)接單；此外還將在機場外設立警戒線，封鎖其他汽車和計程車的通行區域，以示其工作在紐約人日常生活中的重要性，抗議法官喊停網約車司機漲工資計畫。

市計程車及禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)去年11月通過漲工資方案，計畫為網約車司機每分鐘工資增7.8%，原訂12月19日生效；如此一來，網約車平台每月的支出將增加2100萬元至2300萬元，乘客承擔的費用將增加10%。

但網約車公司優步(Uber)隨後提訴，認為漲工資幅度過大，隨後曼哈頓高等法院法官下令，暫停新規實施；禁令出台後，計程車司機聯盟舉辦過24小時的網約車司機罷工，此次的罷工為第三次抗議行動。

法官上月判決，認為雖然司機理應獲得漲工資的待遇，但TLC的漲價方案「未能包括單一的數學計算過程」，來解釋如何得出這一工資漲幅；判決TLC在下次決定調漲時，應給出明確的計算過程。

計程車司機聯盟代表全市2萬1000個黃色、綠色計程車、黑車以及網約車司機，執行總監德賽(Bhairavi Desai)表示，「司機們對於低收入感到厭倦，而且優步不斷企圖通過上訴來偷竊原本司機工資。」

然而，優步的一位發言人卻表示，稱司機們多年來已經獲得了第三次加薪；「如果他們查看所有數據，而不是忽略絕大多數月份以及激勵接單措施、獎金和高峰定價，司機的收入自2018年以來增長了41.7%，優步的削減額已下降到16%左右，政府稅收和費用激增，占平均乘客付款的18%。」

參加此次罷工行動的華人司機王文功表示，紐約市房租不斷上漲，小幅漲薪不足以維持生活，且如果司機通過罷工反抗公司，優步就會強制停職司機使用其程式，且不給任何理由。

王文功說：「許多移民都靠開網約車為生，這是一場與科技巨頭的惡戰，但司機們也堅決不會被薄皮削骨。」