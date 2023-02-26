布碌崙貝瑞吉←→曼哈頓 紐約3月8日起新增渡輪航線

紐約市渡輪將新增航線。(取自NYC Ferry官網)

紐約市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)日前宣布，將增加一條連接布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉至曼哈頓華爾街 的渡輪新航線 ，3月8日(周三)起在工作日期間的早上高峰期運航，縮短布碌崙南區與曼哈頓下城的通勤時間。

根據宣布，這條全新的渡輪航線將從貝瑞吉起航，途經布碌崙下城的大西洋大道(Atlantic Avenue)、布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)六號碼頭，再前往曼哈頓，最終抵達華爾街；作為「渡輪前進」(Ferry Forward)項目的一部分，該服務將從3月8日開始，在周一至周五的早上實行。

在布碌崙區，日落公園以及布碌崙海軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)也都將另設一條航線，在總督島(Governors Island)、紅鉤區、華爾街11號碼頭、登波(Dumbo)的Fulton碼頭、以及Corlears Hook碼頭停靠。

市經濟發展公司主席金博爾(Andrew Kimball)表示，貝瑞吉新航線將會改善早上高峰期的通勤情況，給渡輪服務帶來創新、更省錢的運營方式；我們很高興與市長亞當斯(Eric Adams)、市議員紀思庭(Justin Brannan)以及市議會合作，讓數以萬計的紐約客在前往工作、讀書、公眾場所時更便利。

該選區市議員紀思庭表示，貝瑞吉新航線將令往來華爾街的航程比原本的縮短20分鐘，成為當地民眾前往曼哈頓下城最快捷的方式；他認為，紐約市渡輪服務仍存在巨大的發展潛能，在紐約客通勤上扮演重要角色，雖然布碌崙南區的渡輪服務近年來終於有明顯的發展，但仍努力推動，特別是康尼島社區。

據悉，當局確實將康尼島渡輪服務歸納在發展版圖內，可惜一直未能找到合適的碼頭地點，對此許多布碌崙南區議員表示將會持續爭取。