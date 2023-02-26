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紐約台灣商會 白育青連任會長

記者呂賢修／紐約報導
紐約台灣商會會長及幹部就職典禮，前排左四起：蔡仁泰、李光章、白育青。(記者呂賢修／攝影)
紐約台灣商會會長及幹部就職典禮，前排左四起：蔡仁泰、李光章、白育青。(記者呂賢修／攝影)

紐約台灣商會25日於法拉盛舉辦新任會長與幹部就職典禮，創會會長蔡仁泰將印信交給連任的會長白育青，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章監交，華裔民選官員及眾多僑界人士出席同賀，肯定商會47年來對台灣及社區的貢獻。

國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、州眾議員金兌錫代表楊愛倫等表示，法拉盛發展至今日的繁華，離不開台灣商會，也見證了如農曆新年遊行誕生，及華裔接連創紀錄當選民選官員等重要歷史。

李光章稱讚商會持續在美展現台灣軟實力，表示近期美台貿易談判有望達成多項協議，盼助海外台商一臂之力。90歲的蔡仁泰感謝社區關心其健康，也勉勵商會繼續秉持宗旨，團結造福社區。

連任會長白育青長表示，今年對紐約台灣商會是非常重要的一年，甫拿下大都會棒球隊台灣日(Mets Taiwan Day)的主辦權，感謝所有協辦單位，短短三天之內1000張球票賣完。台灣日主要目的是推廣台灣。三年疫期，很多大型活動停辦。台灣日是大紐約台灣社區最重要運動盛事，也希望藉此讓更多人認識社區。

商會將製作年刊，社團可刊登廣告提升年輕一代瞭解，盼有助招募新血。紐約商會的宗旨是創造商機，也歡迎公司行號或商家刊登廣告，聯合行銷增加曝光度，也推廣台灣。

紐約台灣商會第47屆幹部：會長白育青、副會長林慶甫、張再興與王紹權，秘書長黃文達、財務長蔡政蒼、總幹事江俊霖。聯絡人秘書廖祐德：(929)325-8205或電郵：[email protected]

創會會長蔡仁泰致詞。(記者呂賢修／攝影)
創會會長蔡仁泰致詞。(記者呂賢修／攝影)
國會議員孟昭文致詞。(記者呂賢修／攝影)
國會議員孟昭文致詞。(記者呂賢修／攝影)
紐約台灣商會會長及幹部就職典禮，左起：蔡仁泰、白育青、李光章、江俊霖。(記者呂賢...
紐約台灣商會會長及幹部就職典禮，左起：蔡仁泰、白育青、李光章、江俊霖。(記者呂賢修／攝影)
「跨樂」(MuseConnect)蕭又維現場演出多首台灣民謠及歌曲。(記者呂賢修...
「跨樂」(MuseConnect)蕭又維現場演出多首台灣民謠及歌曲。(記者呂賢修／攝影)
社區各界出席致意，肯定商會多年對社區的貢獻。(記者呂賢修／攝影)
社區各界出席致意，肯定商會多年對社區的貢獻。(記者呂賢修／攝影)
經文處長李光章致詞。(記者呂賢修／攝影)
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