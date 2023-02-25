150鋰電池同時充電 華埠電車行被查
紐約市主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)24日攜多個市府下屬機構召開公共安全簡報會；近日由鋰電池導致的火災意外頻發，當局也表示將增加突擊檢查，而會議前一日，曼哈頓華埠才有一間華人電車店被突擊檢查，當時店內有150個鋰電池被放置在木質貨架上充電。
當天的簡報會，包括市警、市消防局、市懲教局(DOC)、市財政局警長辦公室 (Sheriff's Office)等各部門對日前重點工作進行匯報。
市警總局長西維爾(Keechant Sewell)表示，將繼續提高捷運系統執勤警員的能見度，捷運系統犯罪在今年下降了近20%；各類與之相關的違反、犯罪案件，如近日發生的地鐵衝浪等，市警都將加大執法力度。
近日由電單車導致的火災甚至致死案頻發，且不少華人經營店鋪牽涉其中，當局表示，作為少數族裔重要的謀生工具，電單車的鋰電池缺乏監管，有的產品並非來自經認證甚至合法渠道，質量堪憂，很有可能引起安全隱患。
消息人士稱，為此在召開簡報會的前一日，消防局突擊檢查了位於曼哈頓華埠的一家華人經營電車店，當時店內正有150個鋰電池被放置在木質貨架上充電。
市消防局火災調查員(FDNY Fire Marshal)23日到位於布隆街(Broome St.)286號的「和勝電車公司」，當局表示，現場有超過150個鋰電池和電車在同時充電，且有一家人居住在此，「這屬於非法行為，而這樣的居住條件也給生命造成了威脅。」
截止24日下午，該門店已因違反消防條例被停業整頓，市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)在簡報會上表示，這樣的突擊檢查工作在今後會不斷推進，且進一步加強對公眾消防安全意識的宣導，做到雙管齊下。
而就在18日，布碌崙(布魯克林)戴克高地一間華人電單車店凌晨發生大火，火勢延燒兩小時被撲滅，店內超過100輛電單車、電動摩托車等受到不同程度的燒毀。
市財政局警長辦公室主管米蘭達(Anthony Miranda)也對違法大麻店及周邊的犯罪活動作出匯報，他表示，不管在開罰單、查封、甚至逮捕上都已加緊步伐，非法大麻店將包裝精美的產品，如加入大麻的麥片、糖果後售賣給未成年人，有的就放在和真實商品旁，容易致人混淆，且產品來源未有保障；呼籲紐約人積極上報，並通過全市三家合法店鋪購買大麻製品。
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