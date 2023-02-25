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鋰電池充電 專家建議在室外

記者顏潔恩／紐約報導
戴克高地一家華人電動車店日前發生火災。(記者顏潔恩／攝影)
戴克高地一家華人電動車店日前發生火災。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市近期發生多起由電單車和電動滑板車鋰電池引起的火災，市消防局日前公布一項鋰電池使用及保存指南，呼籲民眾重視相關問題，保護自身和家人的安全。

紐約市目前隨處可見騎乘電動車、電動滑板車的民眾，鋰電池的使用比想象中更廣泛；根據市府數據，2022年全市共發生130多起由鋰電池引發的火災，2023年的數字也在攀升中。

當局介紹，鋰電池屬於一種高能可充電的電池，相比其他來得更輕、有效保持電量、且有較高的循環充電次數，受到生產商的青睞；某些智能手機、智能電器中也包含鋰電池，但由電單車、電動滑板車在安全方面構成最大威脅。

當局指出，在如此小的空間內儲存大量的能量，一旦使用不當就容易引發危機，可能因過熱導致起火或爆炸。

為讓隱患減至最低，專家建議民眾在屋外充電，若必須帶進屋充電，則應確保全程有人在現場看管，在觀察到的地方充電；全國消防協會(National Fire Protection Association)也呼籲，民眾應購買和使用符合安全規格、由檢測實驗室列出的電動設備，同時嚴格遵循製造商給予的說明。

另外，只能使用專門為設備設計的電池和附送的充電線，不推薦使用其他的充電器，也切勿在床上、枕頭、沙發上為設備充電，充滿電後就該立即拔掉插頭，不要過夜充電；平日盡可能把電池保存在室溫中，遠離一切可能容易著火的角落。

紐約市 檢測 電動車

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