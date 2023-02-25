贓物盜賣再現 非裔男竊物後 與華人公園交收轉賣

華人疑似在羅斯福公園內售賣贓物。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 非法兜售竊物現象似乎有重燃跡象，24日在羅斯福公園四周，有多名華人 疑似從數名非洲裔男子接收從超市偷來的新冠快篩試劑、牛肉乾等贓物後，向路人兜售賺取差價；據公園附近居民及商家表示，該現象存在已久，警方則鼓勵知情者投訴報案。

非洲裔男子提著黑色塑膠袋在現場與負責售賣的華人交談。 (記者劉梓祁／攝影)

當天在公園靠近孫逸仙初中(MS 131)和格蘭街(Grand St.)的角落，有多名操福建口音的中老年華人，背著疑似裝有贓物的背包或帆布袋，不時向行人展示兜售，包括新冠快篩試劑、牛肉乾、蔬菜、焚香等。

根據觀察，這些兜售贓貨者，大多頭戴帽子、墨鏡及口罩 ，並不斷觀望四周，並遊走至公園另一角。期間有多位非裔男子先後提黑色塑膠袋到場，與這些華人交談，疑似交易袋內贓物。

華埠居民余先生表示，公園內的贓物黑市早已存在已久，對周邊居民形成滋擾；他說，每次在公園散步時便不斷被這些人騷擾兜售，詢問他是否對帆布袋內的物品有興趣。

華人疑似在羅斯福公園內售賣贓物。(記者劉梓祁／攝影)

余先生說，儘管不明白他們所講方言，但十分確信其所作所為是違法行為，不僅損害了華埠形象，也讓華埠本就不佳的治安再次惡化，變成「賊窩」一般。

據了解，這樣的贓物售賣模式，通常由非洲裔男子在商店內進行盜竊，再將贓物帶去公園與負責售賣的華人交易，後者會以現金收買贓物，再以低於市場的價格轉賣給他人賺取差價，其中牛肉乾是熱門贓物。

據觀察，現場一位負責售賣的華人，從非洲裔男子所持黑色塑膠袋中取出一條長牛肉乾，並在撕開咀嚼後用英文對他說：「這個口味好吃」。

位於格蘭街上的大洋酒莊業者也表示，公園角落黑市的運作模式在周邊居民中早已人盡皆知，且常有人光顧。