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非裔男譏亞裔女「猴子」 市警無視挨批

記者顏嘉瑩／紐約報導
該名男子此前也被人拍到用言語污辱一名西語裔女性。(截自YouTube)
該名男子此前也被人拍到用言語污辱一名西語裔女性。(截自YouTube)

紐約市警數據顯示，轄管範圍包括曼哈頓中城的市警曼哈頓南區警署(Midtown South)，轄區內仇恨犯罪數據居全市之首；近日在社群媒體上有一則影片，一名非洲裔男子在曼哈頓中城步行，疑似與另一名亞裔女起口角，譏她是「猴子」，還讓她滾出美國，影片中女子身旁站著另一名著制服的警察，對該事件卻無動於衷，引發網友批評。

Same guy in previous videos harassing Asian women in NYC pic.twitter.com/mwrA2RkYjS— Asian Dawn (@AsianDawn4) February 23, 2023

(影音來源：Asian Dawn推特)

影片中該名非洲裔男子站在中城百老匯交西38街的馬路邊，對著站在人行道上的亞裔女子大喊：「我是非洲裔美國人，我們在青少年的時候就被逮捕，閉嘴你這隻猴子(Shut up, Monkey)，我們根本不怕警察，滾出這個國家。」

案發現場為白天，現場除了亞裔女外，附近還有不少圍觀者，其他圍觀民眾在幫腔時，該名男子也一起罵該名圍觀民眾「猴子」。

影片中的亞裔女旁邊還站著一名穿著制服的警察，目睹男子對著無辜的民眾辱罵，卻沒有任何舉動，遭到民眾批評；不過據了解，該名警察為一名交通警察，在現場協助調停，而由於男子並未有肢體攻擊，且遭辱罵的亞裔女未報警，最後沒有立案。

事實上，該名男子並非首次因公然污辱他人而被拍下影片，在YouTube上也有另外一支影片，裡面該名男子拿著一疊百元鈔票，對著另一名西語裔女性譏她「醜陋、肥胖」，並說「你在你的國家就是隻猴子」，同時也叫她滾出這個國家後離開現場。

在疫情期間仇恨犯罪數據攀升，其中言語辱罵雖不構成人身威脅，但根據定義，除了身體襲擊外，針對種族、性別等言語騷擾，也算是仇恨犯罪的一種，市警呼籲，民眾若有類似遭遇，可第一時間報警。

不過據了解，在許多針對少數族裔的仇恨犯罪中，最終只有一小部分能被立案且定罪；根據去年紐約亞裔律師協會(簡稱AABANY)發布的「反亞裔仇恨報告」中，立案的233起仇亞案件，有41件起訴，最後則僅有七件被定罪。

被辱罵的亞裔女旁邊站著一名著制服的警察。(截自推特)
被辱罵的亞裔女旁邊站著一名著制服的警察。(截自推特)
非洲裔男在中城辱罵亞裔女為「猴子」。(截自推特)
非洲裔男在中城辱罵亞裔女為「猴子」。(截自推特)

亞裔 警察 仇恨犯罪

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