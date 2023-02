非裔男譏亞裔女「猴子」 市警無視挨批

該名男子此前也被人拍到用言語污辱一名西語裔女性。(截自YouTube)

紐約市警數據顯示,轄管範圍包括曼哈頓中城的市警曼哈頓南區警署(Midtown South),轄區內仇恨犯罪 數據居全市之首;近日在社群媒體上有一則影片,一名非洲裔男子在曼哈頓中城步行,疑似與另一名亞裔 女起口角,譏她是「猴子」,還讓她滾出美國,影片中女子身旁站著另一名著制服的警察 ,對該事件卻無動於衷,引發網友批評。

Same guy in previous videos harassing Asian women in NYC pic.twitter.com/mwrA2RkYjS— Asian Dawn (@AsianDawn4) February 23, 2023

(影音來源:Asian Dawn推特)

影片中該名非洲裔男子站在中城百老匯交西38街的馬路邊,對著站在人行道上的亞裔女子大喊:「我是非洲裔美國人,我們在青少年的時候就被逮捕,閉嘴你這隻猴子(Shut up, Monkey),我們根本不怕警察,滾出這個國家。」

案發現場為白天,現場除了亞裔女外,附近還有不少圍觀者,其他圍觀民眾在幫腔時,該名男子也一起罵該名圍觀民眾「猴子」。

影片中的亞裔女旁邊還站著一名穿著制服的警察,目睹男子對著無辜的民眾辱罵,卻沒有任何舉動,遭到民眾批評;不過據了解,該名警察為一名交通警察,在現場協助調停,而由於男子並未有肢體攻擊,且遭辱罵的亞裔女未報警,最後沒有立案。

事實上,該名男子並非首次因公然污辱他人而被拍下影片,在YouTube上也有另外一支影片,裡面該名男子拿著一疊百元鈔票,對著另一名西語裔女性譏她「醜陋、肥胖」,並說「你在你的國家就是隻猴子」,同時也叫她滾出這個國家後離開現場。

在疫情期間仇恨犯罪數據攀升,其中言語辱罵雖不構成人身威脅,但根據定義,除了身體襲擊外,針對種族、性別等言語騷擾,也算是仇恨犯罪的一種,市警呼籲,民眾若有類似遭遇,可第一時間報警。