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長島鐵路開往麥迪遜大中央車站 2/27全面通車

記者張心／紐約報導
長島鐵路多條支線屆時將可直達麥迪遜大中央車站。(MTA提供)
長島鐵路多條支線屆時將可直達麥迪遜大中央車站。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)24日宣布，長島鐵路(LIRR)曼哈頓新站「麥迪遜大中央車站」(Grand Central Madison)將在27日(周一)開啟全面服務，長島鐵路將可因此大幅加增往來車次，預計工作日列車總數將達936輛，保證所有車站都能在每12分鐘內始發一班車。

麥迪遜大中央車站於上月開通啟用，但乘客仍需從牙買加(Jamaica)車站換乘，才能抵達新車站；從27日開始，乘客不需到牙買加車站換乘新線，即可搭乘長島鐵路多條支線，直達麥迪遜大中央車站。

麥迪遜大中央車站將於27日全面開通。(MTA提供)
麥迪遜大中央車站將於27日全面開通。(MTA提供)

大都會運輸署為此加增長島鐵路班次，尤其是工作日期間，從當前的665輛提升至936輛，確保包括麥迪遜大中央車站及其他車站的工作效率。

大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)表示，增幅最小的是布碌崙(布魯克林)的大西洋總站(Atlantic Terminal)，從每天的116個班次增加到155個，但也能保證每隔12分鐘就有一輛車。

利博指出，他們修改了一些線路的運行規則，取消了早高峰期間到賓州車站(Penn Station)的車次，分流到麥迪遜大中央車站。此外，特快車(Express Train)也增加了在當地車(Local Train)站台的停靠頻率；取消了一些支線在牙買加的定時轉車；還減少了從長島到大西洋總站的直達列車數量。

麥迪遜大中央車站將於27日全面開通。(MTA提供)
麥迪遜大中央車站將於27日全面開通。(MTA提供)

「影響一定存在，但根據我們的調研，目前設計的車次日程的變化，總體上幫助一半的通勤客減少了通勤時間。」利博表示，大都會運輸署提供的服務整體將增加41%，其中，客流量最大的Babylon支線，高峰時段服務量會加增53%，Ronkonkoma支線每日服務量將提升50%；巴克萊中心(Barclays Center)和森林小丘體育館(Forest Hills Stadium)也會在舉行活動時，增加附近車站的服務量。

詳細的列車時刻表，可參考Traintime APP或mta.info

長島鐵路 中央車站 大都會

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