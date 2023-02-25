恐導致社區擁擠、讓地產商獲利 華裔反霍楚住房政策

朱雅婷指州長企圖通過改變土地分區來增加住房，是一種「僭越地方權力的作法」。(記者高雲兒／攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前提出「紐約住房協定」(New York Housing Compact)計畫，以解決州內的住房問題，讓不少住在郊區的居民憂心將導致社區過度擁擠；24日皇后區 居民在道格拉斯頓舉辦記者會反對，與會華裔表示，該提案不能解決問題，反讓地產商獲利。

為解決住房緊缺、平抑住房成本，霍楚提出在未來十年於全州新建80萬套住房，其中在大都會運輸署(MTA)服務範圍內的城鎮，三年內新增住房須增加3%。

當天的集會由道格拉斯頓俱樂部(Douglaston Club)主辦，全市約75個組織代表到場發聲，不少華裔也出於生活質量和安全的考慮，反對該計畫；反對者表示，霍楚的計畫不但將降低居民生活品質，還不能解決住房問題，同時該計畫還會破壞紐約市的分區法規。

紐約居民聯盟共同創始人臧東慧說，居民選擇住在郊區，就是為了追求休閒舒適、安靜的居住環境和良好的學區，該計畫恐使區域變的擁擠，很可能造成生活品質下降；他反對「霍楚以增加住房的名義，用行政命令剝奪個人的自由和權利」。

臧東慧建議，州府若欲解決住房問題，應實地考察不同的車站，詢問當地居民意見和考量當地經濟狀況，就當地狀況施政。

亞潮萌主席朱雅婷發言，指州長企圖通過改變土地分區來增加住房，是一種「僭越地方權力的作法」；從小住在皇后區的她說，區內已經很擁擠，停車一位難求，如果新修住房，公校及基礎設施是否能夠支持增加的人口，也需考慮。」

她補充，該計畫是否會讓紐約的住房「更能負擔」，仍是一個懸而未決的問題，但若地產商藉此機會大建豪宅牟利，也不會緩解住房問題。

朱雅婷說，房價 有其市場規律，正因為學區好環境好，皇后區和長島許多區域才有高房價，而人們支付額高房價就是為了好的環境，如果強行通過行政命令改變，「這是不公平的」。

道格拉斯頓居民委員會(Douglaston Civic Association)副主席Gar Jung從事房地產建築業，他以自己的觀察表示，霍楚的計畫獲得不少地產商支持，但他作為住在道格拉斯頓火車站半哩內的居民，該計畫增加住房密度，還恐危及人身安全。

第19選區的居民瓊芳也表示，若要新修住房，基礎配套設施應該跟上；她舉例，皇后區很多排水設施老舊，且長久不清理，一下暴雨就容易導致洪水，地下室居民容易遭殃；同時一戶家庭的最大用電量固定，如在地下室額外增加居民，容易引起安全事故。而霍楚提出的基礎設施預算遠遠不夠。