紐約市預算赤字 2027年恐達139億 是亞當斯預估的2倍

紐約市為數萬無證移民提供住房、食物等，未來兩年耗費42億元，恐導致更大的財政缺口。(美聯社)

紐約市 長管理和預算 辦公室(Mayor's Office of Management and Budget)預計未來四年，全市財政預算赤字將達65億元，不過根據州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)24日公布的報告，屆時赤字情況或許更糟；報告顯示，到2027年，紐約市財政預算赤字可達到約139億元，為市長亞當斯 (Eric Adams)此前預估的兩倍。

該份報告分析，由於紐約市府甫與全市最大公務員工會District Council 37簽署漲薪協議，導致市府內部勞動力成本開支，每年飆升到54億元；根據亞當斯和District Council 37的協商，全市約9萬名公務員將在五年加薪16.21%，並獲得一次性的3000元獎金。

此外，數萬名無證移民來到紐約市，政府為他們提供的住房、食物、教育、法律援助等各項扶持，在未來兩年會耗費42億元。該報告也對拜登總統提出的10億元聯邦救濟金能否獲批表示懷疑，認為紐約市只能拿到去年聯邦8億撥款的一小部分。

第三個導致財政赤字嚴重者，則是去年紐約州批准的「縮小班機規模法案」，將使市教育局每年至少多付13億元；且該法案的實行需要多招募7000名教師，也是一筆不小的財政開支。

「面對未來的預算缺口和不斷減少的聯邦疫情補助金，尤其是前市長白思豪(Bill de Blasio)毫無節制，不懂得未雨綢繆，我建議亞當斯政府應該警示並規畫支出。」狄拿玻利表示，當前稅收還算強勁，市府應懂得節省公務員經費並平衡各項開支，因為這才是經濟復甦的根本。

市長辦公室發言人阿隆(Jonah Allon)回應，自去年6月以來，紐約市在2023和2024財年中，節省超過30億元，並且市府迄今為止沒有裁員，保持市府內部正常運作並提供市民服務。

但他也表示，由於大批無證移民的湧入，造成市府42億元經費損失，全市的財政經費確實因此緊張，「我們會與州主計長辦公室保持密切合作，確保紐約市在關鍵時期量入為出。」