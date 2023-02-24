法拉盛珠寶店遭搶百萬 業者：完美預謀

法拉盛珠寶店被搶，現場滿目瘡痍。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛 鬧市22日發生一起珠寶店持槍搶案，兩名劫匪攻擊店內華裔女店員，搶走50萬元珠寶逃逸。店家事後稱這是一起有預謀的案件，令人髮指；憤怒之餘，她指責大樓管理疏失，近期屢傳偷案搶案，附近商戶也抱怨法拉盛治安惡化，沒安全感。目前搶犯仍然在逃，市警公布二嫌作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

(影音：市警局提供)

搶案發生在位於39大道133-42號二樓的戴蒙瑞德珠寶店，店主陳伊娃(Eva Chen)表示，店鋪主要是預約制，只做熟客，所以白天開店時，店門也會緊閉，並上電鎖。就是這麼謹慎，仍然沒有躲過被搶。22日下午2時30分左右，她出門去街對面取餐，留79歲的母親看店，沒想到短短幾分鐘，劫案發生，還導致母親受傷。

她稱，一名身著亞馬遜 送貨服的西語裔男子上門送快遞，母親按照她吩咐，請對方放在門口，準備等他離開後開門取。一、兩分鐘後，母親見對方已離去，遂開門取件，發現對方躲在店鋪對面的視線死角處，想關門已來不及，對方衝上來推搡，在樓下的同夥也在此時衝上來，將母親推倒在地。「兩個人一個在前面打砸搶，一個拖著我媽媽到保險箱逼問密碼，我媽媽聽不懂英文，一直說I don't know」。

陳伊娃取餐回來時，兩名歹徒已經逃之夭夭，一名經過的機長幫忙報警，母親隨即被送至醫院，目前還在觀察中。警方指，兩名嫌犯搶完珠寶，放入一亞馬遜盒子內，徒步沿王子街向南逃逸。

陳伊娃稱，這是一起有預謀的犯罪。21日她曾接到電話，自稱亞馬遜快遞員，需要確定她在店內，並核對姓名。因此當快遞員於隔日上門，並能說出她的姓名，還有專業的快遞掃描器，母親根本沒有懷疑，才遭此劫。

23日下午，陳伊娃一邊收拾店內，一邊清算損失，估計上百萬，抱怨「挨過了疫情 ，又遇上搶案」。她說去年也曾發現一可疑男子在店外徘徊，提高警覺，將店內櫥窗處的珠寶移開，防止砸窗搶劫。

陳伊娃認為大樓疏於管理，也應對此案承擔責任。她稱原先還有許多保安，後逢疫情，以經費和人力不足逐漸減少，甚至變為「零保安」。只有夜間才有一名保安，「都在經理辦公室，不巡邏」。

王秦斌稱半年內被偷15輛電滑板車，用鐵鍊鎖住也沒用。(記者高雲兒／攝影)

她稱該樓因無保安，已成「陰暗的死角」，幾乎所有店鋪都被搶犯和小偷光顧過，還有流浪漢睡在戶外餐棚，甚至有一名流浪漢光天化日走進川菜館洗澡，呼叫管理員卻被告知，「店內你們管，店外我們管」。

一旁的MG Hair Artistic Salon理髮店老闆王秦斌也對大樓管理和法拉盛治安表示失望。他稱最初樓內的保安多達五六個，後來就沒再見過保安的影子，「可是幾千塊的管理費也沒少繳」。

他稱疫期有一些小偷小摸，去年9月，一名男子趁收銀台沒人，直接搶走8000元，他們追出去後記下車號，報警卻沒人理。「一開始讓我們交給警探，來了也沒要，應該是案子太小」。

被搶珠寶店內一片狼籍。(記者高雲兒／攝影)

他稱，最近半年，偷店內員工的電滑板車的行為越來越猖獗，「幾乎每個星期偷一輛」，即便將車用鐵鍊鎖上也無法防止，迄今已損失約15輛，現在店員隨時都看著。

他指近年法拉盛治安惡化，「損失金錢財物是一方面，主要是覺得不安全」。陳伊娃表示曾多次向市長代表提及應加強維護法拉盛社區治安、加強警察巡邏，雖然已成立民間巡邏隊，但她認為歹徒若有武器，效力有限。她和王秦斌目前已和另外十幾個店家租戶成立自救會，想對大樓管理單位提訴。