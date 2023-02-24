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通膨+急救人員調薪 紐約市救護車費用擬漲54% 每次1385元

記者張晨／紐約報導
紐約市擬調漲救護車收費，乘一次1385元。(FDNY)
紐約市擬調漲救護車收費，乘一次1385元。(FDNY)

紐約市消防局(FDNY)本周提案擬將救護車的費用提高54%，該部門表示，由於通貨膨脹和緊急救援人員(EMS)的調薪，這項漲幅已成「必要」；這意味著通過911報警系統要求救護車的費用，或從目前的900元飆升至1385元。

提案還稱，到醫院的每里收費也將從15元調至20元，市消防局稱，擬議的費率包括最近EMS集體談判的工資上漲和通貨膨脹。急救服務最近一次漲價是2021年，乘坐一次救護車的價格從775元漲到900元，同比上升16%；消防局表示，其部門下的救護車服務每年花費約6億元，負責全市70%的醫院運輸。

EMS工會Local 2507主席巴茲萊(Oren Barzilay)表示，紐約市將提高急救人員的工資作為擬議增加救護車成本的一個因素，這有失妥當；因為與其他急救人員相比，EMS的加薪微不足道。

消防局的急救服務主要服務於少數族裔和移民社區。依目前政策，對於沒有保險的人，由市救護車運送到醫院，會有折扣，這基於個人的收入；而普通民眾則認為，在緊急事件發生時常避免報警，更害怕這類高昂額外開銷，忍痛自行前往醫院，提高費用只會惡化該現象。

新提案將於3月24日舉行公聽會，如果獲得批准，將於春季生效。

紐約市 通貨膨脹 保險

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