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紐約糧食券盜刷受害者 發起訴訟求償

記者許君達／紐約報導
聯邦新法規定，去年10月1日或以後糧食券遭盜用者，可申請補償。但法律援助組織指不足。(記者張晨／攝影)
聯邦新法規定，去年10月1日或以後糧食券遭盜用者，可申請補償。但法律援助組織指不足。(記者張晨／攝影)

公益機構法律援助協會(Legal Aid Society)22日代表紐約六名糧食券被盜刷的受害者，向農業部(USDA)提起聯邦訴訟，要求賠償。訴狀指，聯邦新法僅允許補償最多兩個月的額度，且適用範圍限於2022年10月後的受害者。這些措施遠遠不夠，並尋求全額補償紐約州受害者的損失，受害時間限定也應提前到2022年1月。

律師表示，這是第一起針對糧食券被盜補償措施的聯邦訴訟。雖然訴訟僅尋求為紐約州受害者維權，但該案件對糧食券政策改進能影響全國，如能勝訴，開創的判例影響更大。

法律援助協會稱，根據紐約州公布的數據，今年1月以來已有超過1萬600起糧食券盜竊案件，損失總額超過460萬元。訴訟狀指，家住布碌崙(布魯克林)的華裔單身母親陳海燕(Haiyan Chen，音譯)，糧食券帳戶裡的3900元在幾天內就被盜刷至只剩兩元，交易紀錄顯示，她的帳戶被人在洛杉磯盜刷。

用於接收糧食券帳戶的EBT卡防盜功能非常薄弱，盜賊在刷卡機上放置一種特殊的設備即可盜取卡片信息，並用於遠程支付。在電子化改造之前，糧食券是紙質的，根據規定，如在接收者收到紙券之前遺失，農業部會更換，然而現在的EBT卡被盜刷，不符合規定所限定的情況，因此補償措施非常有限。

根據訴狀，現有的聯邦規定不授權紐約州使用聯邦資金補償盜刷的受害者，但這不符合一項1996年的命令，即以電子轉帳形式發放的糧食券被盜用，應該與紙值糧食券被盜有相同的補償，農業部不賠償受害者屬違法。

紐約州國會眾議員孟昭文日前宣布，她與參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)等共同提出加強對糧食券(SNAP)受益人保護的法案，由拜登總統簽署，農業部將為去年10月1日起受害的民眾提供賠償，並升級刷卡裝置。

糧食券 紐約州 農業部

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