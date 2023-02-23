霍楚擬增通勤稅補MTA 議員籲郊區豁免

長島及上州議員，連署反對為MTA虧損調漲通勤稅。(MTA提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的2024財年預算，計畫通過調漲工資稅中的大都會區域通勤稅(Metropolitan Commuter Transportation Mobility Tax)，為大都會運輸署(MTA )增加撥款補助。代表長島、上州 等郊區州議員，近日聯署反對信，呼籲將徵稅範圍限定在紐約市 ，郊區的苛捐雜稅已十分繁重，而得到的服務卻不及全市五大區。

上州民主黨州參議員斯庫福斯(James Skoufis)、何琴(Michelle Hinchey)、長島民主黨州參議員馬蒂內茲(Monica Martinez)、上州共和黨州參議員羅里森(Rob Rolison)等，近日連署反對信至參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)，呼籲霍楚放棄將郊區雇主及自營業者的相關稅率，納入0.34%漲至0.5%的提案。

長島及上州議員，反對為MTA徵收工資税。圖為MTA運營的地鐵系統。(MTA提供)

信中指，郊區乘客的徵稅負擔已經很「繁重」，也不能得到如同城市裡的公共交通服務水準。在紐約市外，MTA並不運營地鐵，僅提供少量的公車服務，乘客乘坐MTA去市裡上班，而不是赴郊區工作，因此稅收的大部分資金，無法惠及郊區，對他們徵稅不公平，徵稅範圍不應超過全市五大區。

信中還表示，紐約市以外的城鎮，不僅不應該為MTA增加補貼，也應為社區學院、醫院豁免相關的稅。這些地方本來就由納稅人的大量公共資金注入，不應再為MTA的虧損增稅。

在新預算案中，霍楚提議將在MTA服務區內的企業及自雇主，扣除員工工資的通勤稅，由原先的0.34%上調至0.5%，用來應對MTA到2025年近30億元赤字。MTA服務區包括紐約市、長島納蘇郡及蘇福克郡、上州洛克蘭郡(Rockland )、威徹斯特郡(Westchester)、橘郡(Orange)、 普特南郡(Putnam)以及 達切斯郡(Dutchess)五郡。