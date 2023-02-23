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政府樓空置率暴增6倍 調查失職

記者張心／紐約報導
紐約市有平價住房危機，但政府樓因管理不善，空置率飆升。(記者張晨／攝影)
紐約市有平價住房危機，但政府樓因管理不善，空置率飆升。(記者張晨／攝影)

紐約市平價住房不足，危機難解。房屋局(NYCHA)管理的政府樓等，被指空置率一年內飆升逾六倍，多半因年久失修、拖延修繕、不宜居住而「逼退」住戶。市主計長蘭德(Brad Lander)22日宣布對市房屋局啟動調查，尤其要對樓宇的維修程序和驅逐系統進行審計。

根據市房屋局統計，2022年1月，該機構旗下486間單位空置，這一數字在今年1月增加至3593間，同比增加640%。對此，市房屋局、租戶律師和市議員稱，空置由一系列原因造就，包括清理公寓的標準變得嚴格、工作人員減少、甚至是市府的低效管理。造成的結果是低收入家庭、老年居民、遊民要等上很多年才能搬入。

市房屋局預估，這些閒置樓宇帶來超過400億元的積壓維修費用，並將每年上漲10億元，甚至不包括這些樓宇要因為現代化、氣候變化而翻修的數十億元預期費用。

「我去年2月申請市房屋局在哈林區管理的房間，一個月後通知申請批准，但到現在一年過去，市房屋局說房子還沒有準備好。」67歲行動不便的居民弗雷澤(Pamela Frazier)表示，原本的家因為長期長黴菌而不適合居住，新的房子由遲遲不到位，不知道怎麼辦。

市主計長蘭德和居民們舉行新聞發布會，宣布對市房屋局展開調查。「長期關注市房屋局的運作和管理問題，居民們是這些問題的見證人。」蘭德說。

市主計長辦公室啟動對市房屋局維修項目和驅逐系統的審查。將分析該機構如何選擇承包商，如何進行維修工作，確保及時和高品質的維修執行；此外，將調查不同樓宇項目的驅逐率，是否有特定單位有較高的驅逐率。

市主計長蘭德宣布對市房屋局展開調查。(市主計長辦公室提供)
市主計長蘭德宣布對市房屋局展開調查。(市主計長辦公室提供)

低收入 紐約市 遊民

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