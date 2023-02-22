紐約市移民服務 52語言上線

市長移民事務辦公室21日宣布，在網站發布52種語言的移民資源地圖，無論移民身分為何均可諮詢求助。圖為紐約市移民宣誓入籍。(記者顏嘉瑩／攝影)

每年的2月21日為國際母語日(International Mother Language Day)，為協助紐約市移民 更易取得政府資源， 市長移民事務辦公室(MOIA)宣布，在網站發布52種包括簡、繁體中文等語言的移民資源地圖(immigrant resource roadmap)，提供專門為移民服務，包括醫療、法律、教育 等不同領域的電話與網站，無論移民身分為何，均可諮詢求助。

當天發布的移民資源地圖，整理包括移民法律協助、紐約市民卡 、英語課程、醫療保健、精神健康、緊急情況、公共教育、一般城市資源和資訊，及紐約市移民事務熱線等網站和電話，並以簡單的方式解釋移民可在紐約市獲得哪些免費資源。

地圖還整理了移民的各項權利，像是如遇移民詐騙、需要移民法律建議，可上網查找律師或授權代表；紐約市為庇護城市，若遇到聯邦移民執法機構，也可上網或致電免費移民法律熱線；另外針對勞工權益、騷擾歧視、家庭暴力、租客權益、庇護權和消費者保護等，也都有對應資源供參考。

市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)表示，每一種語言都代表一個豐富的文化，而居住在紐約市五大區的移民，說著超過400個不同的語言，透過發布多種語言的資源地圖，可確保各個社區都能以他們熟悉的語言，接觸並使用各種市府提供的資訊和資源。

移民資源地圖：https://www.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services.page，網頁可選擇中文，繁體中文簡介頁面https://reurl.cc/ykEeAq。如果對如何獲取市府服務有疑問，也可以在周一至周五上午9時至下午5時撥打紐約市移民事務熱線(212)788-7654，或電郵[email protected]。