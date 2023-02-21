紐約市府機構未提供中文等語言翻譯 民眾可填表舉報

市府機構若在發布訊息時未依規定，提供包括中文等語言翻譯，民眾可上網舉報。圖為曼哈頓華埠投票站海報。(本報檔案照)

根據規定，紐約市 府機構在發布訊息時，需要提供包括中文在內等十種語言的免費翻譯服務，但實際上卻有許多機構未有提供；紐約市主計長辦公室21日表示，民眾若發現有市府機構未依規定提供語言翻譯，可上網填表舉報，以此促進語言平等。

相關法律規定，紐約市機構在發布公共和緊急服務信息，以及公布官方公告、標牌、海報和網站時，必須提供包括西班牙語、中文、俄語、孟加拉語、海地克里奧爾語(Haitian Creole)、韓文、阿拉伯語、法語、烏爾都語和波蘭語等十種不同的語言；法律還要求市府單位提供免費口譯服務。

為了促進市府機構達到語言平等目標，市主計長辦公室當天公布官方表格，讓民眾可以自己習慣的語言，針對未達到規定的市府機構上網舉報，只要填寫姓名、電郵、電話、語言和發生事情的機構、時間、地點以及經過，就能完成舉報。

市主計長蘭德(Brad Lander)表示，紐約市全球最多元化的城市之一，但由於語言和獲取服務時容易產生訊息接收與翻譯間的差距，希望該表格能夠提供市府更完整的訊息，包括需要改善的具體問題和特定機構，以此增加語言可及性，同時提高這些特定機構為市民提供慣用語言服務的能力。

華人 林益說，雖然紐約市有相關規定，但就他自身經驗而言，許多市府機構雖然提供中文翻譯，但卻明顯是將英文原文丟進翻譯軟體後，未經校稿就發布的訊息，不僅文字經常有誤，還往往「詞不達意」，讓人有看沒有懂；對於這樣形式上的規定，實際能為民眾提供的幫助仍有限。

華人蘇盈文表示，開放讓民眾舉報的舉動立意良好，但希望最後不要又成為政府機構「走形式」的條文，想要促進語言平等，還可以透過增加市府雇員多元性等達成。

民眾若需舉報市府機構未提供語言翻譯服務，可上https://reurl.cc/Gemm1d填表。