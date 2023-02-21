運囚效率創新低 僅7成關押者準時出庭 變相延長監禁

紐約市有超過四分之一的在押人員無法準時上庭，圖為雷克島監獄。(美聯社)

數據顯示，紐約市 有超過四分之一的在押人員無法準時上庭，比率創自1999年公開紀錄以來新高。轉運延誤會推遲庭審，延長羈押在監獄 的時間，給被告帶來壓力，引發暴力事件，加劇心理健康問題；去年，市立監獄的死亡率也達到25年來最高。

Gothamist報導，在押人員的轉運延誤導致聽審被推遲，使原已負擔沈重的司法系統效率更低，被告在雷克島監獄(Rikers Island)這種危險的場所多羈押數周甚至數月；而且市府統計顯示，在押人員的轉運延誤可能意味著出庭遲到或乾脆不出庭，而在雷克島監獄關押的主要目的是為了確保出庭，大多數只是被指控而非已被定罪。

根據最近的市府管理報告，去年9至12月被拘留者中僅有72.2%能準時出庭，上一財年為79.1%，是1999年以來的新低；相比之下，在前幾個財年中，這一比率維持在90%以上；最近的2021財年，被拘留者按時出庭的比率為94.6%，而從1999年到2012年每年都高於95%。