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運囚效率創新低 僅7成關押者準時出庭 變相延長監禁

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市有超過四分之一的在押人員無法準時上庭，圖為雷克島監獄。(美聯社)
紐約市有超過四分之一的在押人員無法準時上庭，圖為雷克島監獄。(美聯社)

數據顯示，紐約市有超過四分之一的在押人員無法準時上庭，比率創自1999年公開紀錄以來新高。轉運延誤會推遲庭審，延長羈押在監獄的時間，給被告帶來壓力，引發暴力事件，加劇心理健康問題；去年，市立監獄的死亡率也達到25年來最高。

Gothamist報導，在押人員的轉運延誤導致聽審被推遲，使原已負擔沈重的司法系統效率更低，被告在雷克島監獄(Rikers Island)這種危險的場所多羈押數周甚至數月；而且市府統計顯示，在押人員的轉運延誤可能意味著出庭遲到或乾脆不出庭，而在雷克島監獄關押的主要目的是為了確保出庭，大多數只是被指控而非已被定罪。

根據最近的市府管理報告，去年9至12月被拘留者中僅有72.2%能準時出庭，上一財年為79.1%，是1999年以來的新低；相比之下，在前幾個財年中，這一比率維持在90%以上；最近的2021財年，被拘留者按時出庭的比率為94.6%，而從1999年到2012年每年都高於95%。

根據懲教局數據，在押人員每月約有1萬2000次出庭；通常在早上4時左右被叫醒，戴手銬腳鐐並乘坐巴士從雷克島監獄運往聽審案件所在的區法院；懲教局目前尚未對在押人員的轉運延誤做出回應。紐約州法庭系統發言人查爾芬(Lucian Chalfen)則表示，「與懲教局保持溝通，改善在押人員準時出庭的情況。」

數據顯示，紐約市有超過四分之一的在押人員無法準時上庭，比率創下自紀錄從1999年...
數據顯示，紐約市有超過四分之一的在押人員無法準時上庭，比率創下自紀錄從1999年公開以來新高。(市長辦公室提供)

監獄 紐約市 紐約州

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