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紐約客談／鼠患、官僚主義 何者難解

紐約客談

市長亞當斯上任伊始就發動對鼠患的戰爭。鼠患是紐約積重難返的問題，新冠疫情導致惡化。不過，市長最近在布碌崙(布魯克林)自家門口卻打輸一場滅鼠戰役，被開了一張300元的罰單。

有關部門稱，市長沒有將可再生垃圾放入密閉的容器內，易吸引老鼠，違反相關垃圾處理規定。市長辯解，有機回收垃圾桶內沒有食物，不會招來老鼠；而且，他已採取滅鼠措施，老鼠是從隔壁家進來，但執法者並沒有被說服。

這已不是市長第一次因鼠患被開罰單。去年，檢查人員在他的房屋發現新鮮的老鼠糞便，開出300元的罰單。對於這兩張罰單，亞當斯認為，自己處理鼠患的做法沒有問題，不應該受罰，使他蒙冤的是政府的官僚作風，他發誓要據理抗爭。

市長實際上面對著兩條戰線的戰爭：鼠患和官僚主義。紐約建築老舊、人口密度大，在私人住宅中，鼠類有很好的生存條件，一個普遍現象是，居民消除得了自家的鼠患，卻擋不住從鄰居家越境而來的老鼠。在一些老舊的公共和商業建築，消除鼠患更讓人頭疼，望而卻步。

就市長家的情況看，執法人員認法律條文而不看實際情況，恐怕也是市長喊冤的重要原因。此外，政府部門條塊分割，各種規定難免有矛盾之處；政府規定缺乏整體性，無法協調各種滅鼠措施，反而讓鼠類有空子可鑽，這些恐怕都是實際存在的問題。

市長家滅鼠都會遇到官僚問題，那普通百姓家估計只能睜一隻眼閉一隻眼，得過且過。請問市長：鼠患問題和官僚作風問題，到底先處理哪個？著重處理哪個？

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