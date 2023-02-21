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布碌崙貨車撞人案 社區追悼葉宜捷

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙駕車撞人案悼念活動的靜默儀式。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙駕車撞人案悼念活動的靜默儀式。(記者胡聲橋/攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、布碌崙(布魯克林)民選官員，社區代表，及上百民眾20日傍晚在布碌崙貝瑞吉舉行儀式，悼念日前在貨車連環撞人案中喪生的華人外賣郎葉宜捷，並對傷者表示慰問和聲援。眾人手持蠟燭，靜默哀悼，並呼籲通過各種手段減少此類悲劇的發生，讓安全回歸紐約街頭。

紀念活動在貝瑞吉75街交五大道的路口舉行，也是葉宜捷被蘇文(Weng Sor)駕駛貨車撞倒不治的地點。選區包括貝瑞吉的市議員紀思庭(Justin Brannan)發言表示，此時此刻，貝瑞吉團結一心，死傷者的家屬朋友並不孤單，社區會盡一切努力，給他們提供必要的援助。

市長亞當斯說，這起悲劇，再次凸顯紐約市從去年來強化治安的重要性，將繼續承諾於提升城市安全。他對死者表達深切的悼念，對傷者表示慰問，他的心和所有死傷者親友、社區聯在一起。

貨車撞人事件發生後，當地居民不分族裔，不分政治立場，紛紛伸出援手。市主計長蘭德說，面對意外事件，居民表現出同情心和凝聚力。他指出，葉宜捷與另一名重傷者都是外賣郎，紐約必須採取必要措施，讓外賣郎的工作更安全。

參議員曲怡文表示，死者葉宜捷的女兒14歲，她自己的女兒也14歲。公校假期，葉宜捷的女兒能去哪裡，又能做些什麼？這令人心碎。她的辦公室聯繫死者家屬，與警方一起提供協助。她呼籲更多人站出來，為受害者提供援助。

布碌崙華策會負責人梅兆波也對葉宜捷家屬表示同情和慰問，指社區應該團結，協助受影響的家庭。他說，加州兩起濫射案的嫌犯都是老年亞裔男性，這次駕車撞人事件的嫌犯也是，因此呼籲加強關注這個較少人注意的群體，並進行調查，提供必要的幫助。

出席者還有州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員布魯克-克拉斯尼( (Alec Brook-Krasny)、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、美籍阿拉伯人聯盟、松柏之家社區服務中心執行總裁，第43區市議員參選人陳偉儀、民主黨地區領袖唐鳳巧、紐約親子互助會負責人黃妮可等。

葉家的天倫夢破碎，圖為疫情前，葉母曾來紐約探望葉宜捷和孫子。(親屬提供)
葉家的天倫夢破碎，圖為疫情前，葉母曾來紐約探望葉宜捷和孫子。(親屬提供)
市議員紀思庭在布碌崙駕車撞人案悼念活動講話。(記者胡聲橋／攝影)
市議員紀思庭在布碌崙駕車撞人案悼念活動講話。(記者胡聲橋／攝影)
葉家的天倫夢破碎，圖為葉宜捷生前與家人合照。(親屬提供)
葉家的天倫夢破碎，圖為葉宜捷生前與家人合照。(親屬提供)
市長亞當斯(發言者)與眾多民選官員，參加於布碌崙華社舉行的悼念活動。(記者胡聲橋...
市長亞當斯(發言者)與眾多民選官員，參加於布碌崙華社舉行的悼念活動。(記者胡聲橋／攝影)
州參議員曲怡文在布碌崙駕車撞人案悼念活動講話。(記者胡聲橋/攝影)
州參議員曲怡文在布碌崙駕車撞人案悼念活動講話。(記者胡聲橋/攝影)

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