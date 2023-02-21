我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

法拉盛連發持槍搶劫 亞裔遭殃

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛連發持槍搶劫案，圖為管轄法拉盛109分局，在搶案飆升的情況下，在當地向廣大市民發送安全貼士。(市警局提供)
法拉盛連發持槍搶劫案，圖為管轄法拉盛109分局，在搶案飆升的情況下，在當地向廣大市民發送安全貼士。(市警局提供)

法拉盛近日發生兩起持槍搶劫案，受害者皆為亞裔，截止20日仍在調查，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，第一起搶案發生在14日晚9時55分，在富蘭克林大道(Franklin Ave)134-34號前，一名33歲的華裔女子被兩名西語裔男子尾隨，要求她交出錢包。華女拒絕，三人陷入爭執。其中一名17歲的嫌犯烏拉多(Christian Jurado)亮槍，喝令「把包給我」，兩嫌得手後騎電單車逃跑。警方在周邊搜查，發現並逮捕持槍的烏拉多，另一名嫌犯仍在逃。

第二起搶案發生在19日凌晨5時40分，在三福大道(Sanford Ave.)132-03號前，兩名陌生男子走出一輛白色汽車，接近一40歲亞裔男子。當時，該男子正走向他停在路邊未熄火的2020年奔馳轎車。二嫌槍指受害者，隨後進入其車內，沿大學點大道(College Point Blvd.)向北駛離。第三名男嫌，駕駛白色汽車跟在被搶車輛後方。受害人的手機及信用卡均在車內。

警方表示，包括法拉盛的109分局轄區，偷車案及青少年犯罪成焦點。此前在14日及15日，警方也在法拉盛破獲另兩起持槍搶劫案，嫌犯在19歲至21歲之間。

警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

法拉盛 手機 亞裔

上一則

夜歸被尾隨、封嘴 法拉盛華女險遭性侵 路人經過才脫困

下一則

布碌崙貨車撞人案 社區追悼葉宜捷

延伸閱讀

多花2萬元 紐約單身稅全美最高

多花2萬元 紐約單身稅全美最高
「蛋蛋」哀愁 平價華人糕餅店：無利可圖了

「蛋蛋」哀愁 平價華人糕餅店：無利可圖了
湖南同鄉會40周年 服務社區獲表揚

湖南同鄉會40周年 服務社區獲表揚
州眾議員選區重畫 皇后區憂切割亞裔

州眾議員選區重畫 皇后區憂切割亞裔
安徽同鄉會 載歌載舞慶春晚

安徽同鄉會 載歌載舞慶春晚

熱門新聞

（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半