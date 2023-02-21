法拉盛連發持槍搶劫 亞裔遭殃

法拉盛連發持槍搶劫案，圖為管轄法拉盛109分局，在搶案飆升的情況下，在當地向廣大市民發送安全貼士。(市警局提供)

法拉盛 近日發生兩起持槍搶劫案，受害者皆為亞裔 ，截止20日仍在調查，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，第一起搶案發生在14日晚9時55分，在富蘭克林大道(Franklin Ave)134-34號前，一名33歲的華裔女子被兩名西語裔男子尾隨，要求她交出錢包。華女拒絕，三人陷入爭執。其中一名17歲的嫌犯烏拉多(Christian Jurado)亮槍，喝令「把包給我」，兩嫌得手後騎電單車逃跑。警方在周邊搜查，發現並逮捕持槍的烏拉多，另一名嫌犯仍在逃。

第二起搶案發生在19日凌晨5時40分，在三福大道(Sanford Ave.)132-03號前，兩名陌生男子走出一輛白色汽車，接近一40歲亞裔男子。當時，該男子正走向他停在路邊未熄火的2020年奔馳轎車。二嫌槍指受害者，隨後進入其車內，沿大學點大道(College Point Blvd.)向北駛離。第三名男嫌，駕駛白色汽車跟在被搶車輛後方。受害人的手機 及信用卡均在車內。

警方表示，包括法拉盛的109分局轄區，偷車案及青少年犯罪成焦點。此前在14日及15日，警方也在法拉盛破獲另兩起持槍搶劫案，嫌犯在19歲至21歲之間。

警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。