蛋價能降？顧客商家觀望 超市業者：促銷效果有限 民眾仍嫌貴

蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

通貨膨脹導致食品價格飛升讓人苦不堪言，其中尤以禽流感導致的蛋價最受矚目，有些人選擇少吃雞蛋 ，節省開支；如烘焙等相關從業者也因蛋價高昂艱難維持。雖有專家預測雞蛋批發價有望在近期下跌，仍難保證零售價能立即反映。華人超市 日前有一波雞蛋特價，但也僅是曇花一現短。超市業者持觀望態度，指市場變數太大。

法拉盛華人超市最貴的雞蛋達到8元以上，圖為中美超市。(記者高雲兒／攝影)

走訪華人超市可發現，便宜的蛋約3.99元一打，最貴的有機雞蛋可達8.99元一打。有些華人顧客選擇少買，陳Grace說以前家中每人每天一顆蛋，之後變成兩三天一個。「不僅蛋價，什麼都漲」。超市業者也稱雞蛋價格漲到離譜，法拉盛 長江超市林經理稱「最近買雞蛋的少了許多」，白雞蛋比較便宜，在三四元左右，有機蛋一打8元以上，加上偷竊猖狂，「偷雞蛋，還有水果蔬菜，每天都抓兩三個，像無底洞。」

法拉盛華人超市最便宜的雞蛋為3.99元一打的白雞蛋，圖為新龍興超市。(記者高雲兒／攝影)

新龍興超市的經理張雅虎稱，相比之前最便宜的雞蛋每打達到5.99元，最近稍有下降，「我們都是跟著批發市場，批發價降兩元，我們也會降兩元」，他指雞蛋銷量近期沒有太大變化，認為降價促銷有助銷量，但從前1.99元一打的蛋價或一去不返，很可能未來穩定於2.25元到2.49元一打。

法拉盛及長島一些華人超市上周出現幾乎降價一半的白雞蛋，但消費者稱還是太貴。Carol Wong說也沒有很便宜，「一些主流超市還是2.99一打」。新飛龍超市經理Eric Zhang稱，前次特供的特價蛋並沒有讓銷量上升很多，但利潤下降不少，「以前還能賺一點，現在就是進來多少，出去多少」，他表示不知是否還會有特價蛋供應。

根據聯邦數據，去年12月一打A級大顆雞蛋平均賣4.25元，比一年前的1.79元增加一倍多。然而2月初數據顯示，中西部大顆雞蛋批發價已降至每打2.81元。農業部數據指，1月禽流感病例緩和，與12月逾500萬隻死亡相比，1月家禽死亡總數不到50萬隻。但官員表示，病毒可能在春季野鳥遷徙季節捲土重來，因此是否會影響蛋價仍待持續觀望。