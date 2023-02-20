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「蛋蛋」哀愁 平價華人糕餅店：無利可圖了

記者許君達、高雲兒／紐約報導
聖瑪莉精致蛋糕坊店長稱因高昂蛋價經營吃力。(記者高雲兒／攝影)
聖瑪莉精致蛋糕坊店長稱因高昂蛋價經營吃力。(記者高雲兒／攝影)

根據截至去年12月的年度通膨率計算，2022年全美漲價幅度最大商品，雞蛋、奶油、麵粉及乳製品皆位列前十。受影響最大的當數糕餅烘焙行業。曼哈頓華埠有許多平價華人餅店，業者感嘆「利潤快被漲價吃光了。」

即便客人絡繹不絕，營業額不低，蛋撻店的利潤也被蛋價的瘋漲吃掉了大部分，店家只能希...
即便客人絡繹不絕，營業額不低，蛋撻店的利潤也被蛋價的瘋漲吃掉了大部分，店家只能希望通過飯糰或奶茶之類的周邊產品彌補一些損失。（記者許君達/攝影）

記者於周末下午稍晚連續走訪幾家糕餅店，發現蛋撻已售空。除因周末客流較大外，另一原因是店家減少出貨量。格蘭街一餅店店員說，蛋撻需要大量雞蛋，而葡撻更精細，只用蛋黃，還要加不少牛奶。蛋奶等原材料又難長時間儲存，無論價格都須進鮮貨，「老闆說蛋撻已經不賺錢了」。店員對記者開玩笑道，「你下午只買兩個蛋撻，對我們的生意一點都沒有幫助。」

店員表示，360枚一箱的雞蛋以前批發價約20到30元，最高時甚至飆到150元。現在價格稍有回落，一箱約90元。蛋撻、蛋糕等產品幾乎無利可圖，只希望顧客多買麵包維持一些利潤空間。

包厘街的港式雞蛋糕攤主說：「一份雞蛋糕賣一塊多錢賣了十年」，靠薄利多銷維持生意，但雞蛋漲價實在承受不起，只好漲價到兩元。「不過，蛋價漲了五倍，我們只漲不到一倍。」

法拉盛的聖瑪莉精致蛋糕坊已經營20年，店長馬Nancy稱最近特別吃力，「雞蛋漲好多倍，還有牛奶，麵粉、奶油、水果都漲得厲害」，相應的產品價格卻沒有等幅調整，只因法拉盛烘焙行業競爭激烈。

雞蛋 法拉盛 利潤

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