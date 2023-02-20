紐約市電費瓦斯費今年先漲4% 未來連3年加價

聯合愛迪生電力公司公布未來三年電費及瓦斯費調漲方案。(取自ConEd Flickr)

紐約州 公用事業委員會(Public Utilities Commission)與聯合愛迪生電力公司(Con Edison)經連續談判，近日共同宣布所服務地區包含紐約市和威徹斯特郡(Westchester)逾350萬用戶，未來三年電費及瓦斯費調漲方案；市長亞當斯 (Eric Adams)辦公室18日表示支持，但要求州府及能源公司確保漲價後的能源費帳單，所有用戶都能負擔。

根據新的漲價提案，若經通過，紐約市和威徹斯特郡電費今年將漲4.2%，2024年漲4%，2025年漲3.8%；曼哈頓、布朗士、皇后區部分地區、威徹斯特郡瓦斯費今年將漲6.7%，2024年漲6.3%，2025年漲5.9%。新方案將等待紐約州公用事業委員會在未來幾天表決通過。

市長辦公室聲明稱，聯合愛迪生電力公司2022年初公布費率調漲提案，計畫將一般用戶瓦斯和電力帳單每月增加約50元；該提議經副市長喬西(Meera Joshi)和聯合愛迪生、紐約州公用事業委員會談判後，確定會加價，但漲幅低於聯合愛迪生的最初訴求。

「經過談判，加價50元的要求被減少一半，保護了低收入 居民的利益」市長辦公室聲明表示，加價協議也為市民提供了其他保障，包括在極熱或極寒的天氣下，不能終止供電及供燃氣服務的新規定；繼續實施低收入折扣計畫，資助電力基礎設施維修，以防極端氣候災害的破壞。

聯合愛迪生指，準確的電力、瓦斯費率，將依能源市場價格而異；調漲的費用，則將用於能源運輸及管線維護支出，相關支出受州府法規管制。排除能源價格波動，預估未來三年維護及傳送成本，電力將增19.8%，瓦斯升31.3%。

「如果愛迪生電力公司有能力提供居民所需要的服務，將其設備升級到21世紀的標準，並為清潔能源的未來做準備，且這一切的前提都是不大幅提高民眾的帳單，市府將會支持。」亞當斯辦公室表示，如果不簽署漲價提案，談判中所提的許多措施將難以實施。