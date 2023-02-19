電線走火 華人電單車店焚毀逾100輛 損失估20萬元

位於戴克高地一間華人電單車店18日凌晨發生大火。(取自市議員紀思庭推特)

布碌崙 (布魯克林)戴克高地一間華人 電單車店18日凌晨發生大火，火勢延燒兩小時被撲滅，業者超過100輛電單車、電動摩托車等受到不同程度的燒毀；店主李先生表示，經市消防局確認，火災是老屋電線走火所引發，保守估計損失20萬元，「這次被電線搞慘了」。

超過百輛電單車、摩托車等受到不同程度的燒毀。(記者顏潔恩／攝影)

火災在18日凌晨2時左右爆發，在位於戴克高地11大道6308號的店面內，李先生是在大火快被撲滅的兩個小時後抵達現場，左右隔壁的店面未被火勢殃及；他抵達時，消防員已撞破前門，將店內的機動車、電單車全搬到人行道上，兩名消防員在此次任務中遭遇輕傷，無性命危險。

穿防護服的消防員18日在現場清理。(記者顏潔恩／攝影)

18日中午時分，李先生及數名過來幫忙的朋友將所有的車輛搬到運載車上，其販售的車型包括自行車、電單車、摩托車、滑板車、踏板車、以及兒童機動車等，很多都是全新的產品；他無奈說道，保守估計損失20萬元，無論還能不能用，現在都必須按照當局的指示，先將所有的車轉移至其他的地方儲放。

當局除拉黃線封鎖現場外，也詢問周圍的華人商家，確定未受到威脅；同一時間，數名穿著防護服的消防員也在清理火堆裡的殘骸，確定沒有可燃性物質。

李先生指，每當民眾得知電動車 店起火，一定先入為主認為是鋰離子電池(Lithium-Ion Battery)所引發，但他保證自家販售的電池質量很好，一直以來也妥善保存，後來當局證實起火原因為電源線插座短路；他表示在當地經營已有兩、三年，可房屋老舊，從未換過電線於是釀起這場悲劇，「被這個電線搞慘了。」

據李先生描述，電線是在靠近店門口邊上起的火，所有車輛則擺放在靠在後方的貨櫃，若是電池爆炸，那麼車輛的燒毀程度會更嚴重；儘管車輛都被「救」出來，但店裡早被燒得一片狼籍，物品散落一地。他眼看短時間內無法再營業，也會影響收入，「我比誰都緊張」。