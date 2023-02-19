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快餐店遇搶 華裔員工想奪回遭攻擊濺血

記者顏潔恩／紐約報導
快餐店員工被劫匪攻擊，癱坐在街上，臉部血流如注。(陳錦良提供)
快餐店員工被劫匪攻擊，癱坐在街上，臉部血流如注。(陳錦良提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社一間快餐店日前發生一起搶劫案，兩名戴著口罩的非洲裔青少年進入店內，搶走放小費的杯子，一名華裔員工在追趕過程中，鼻子遭到劫匪手肘撞傷，整個面部血流如注，所幸在接受治療後已無大礙。

該案件發生於17日晚上8時左右，在7大道交61街的佰百雞(Popeyes)快餐店內，該店全是華裔員工；據一名在場的男員工描述，案發前曾看見兩名青少年、和一名年紀更小的非洲裔少年，在店門外徘徊，接著兩名青少年走進店裡，另一人則在外把風。

兩人走近時，不發一語直接搶過放在櫃台上的小費杯，轉身便逃走；店內一名男員工見狀追了出去，在店外與其中一名劫匪拉扯，對方為了掙脫使勁甩開，結果用手肘狠狠地朝他的鼻子撞了一下，員工面部頓時血流如注，劫匪也趁隙逃走。

據網路流傳的視頻顯示，該名員工被路人拍到時，已經無力地癱坐在地上，他摘下口罩，能清晰看見鼻子流血，地上也血跡斑斑；同事指出，受傷的員工稍後被送到醫院接受治療，當晚已返家，所幸傷勢不是很嚴重。

居住在附近的華裔民眾陳錦良指，紐約市治安惡化，搞得社區居民人心惶惶，他也認為，罪犯一直抓了又放，也令警方很受挫，執法意願難免下降怠惰，因此一定要改革保釋法，讓罪犯不能有恃無恐。

該店目前已經將監控錄像等證據交由紐約市警調查，截至截稿，劫匪還未落網。

若針對該案有任何線索，知情者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 紐約市 口罩

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