甘迺迪機場停電2天 華人受困

大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

紐約甘迺迪機場 (JFK)第一航廈自16日停電關閉，數百航班受到影響，截至17日，仍有大批民眾滯留機場，其中搭乘長榮 航空的華裔 旅客，疲憊狼狽待在機場休息，如需重新預訂航班還得自掏腰包支付額外費用，因此十分沮喪。

甘迺迪機場第一航廈17日因停電導致關閉，數十家航空公司、數百航班受到影響，包括長榮航空、中國國際航空、東方航空和韓亞航空等國際航空公司；不少華裔和韓裔滯留機場。

17日下午，蔡佩吉(Peggy Cai)一人獨坐在第一航廈的樓梯上，從波士頓到紐約轉機至台北的她表示，本應在當日零時的長榮航班被取消，被安排住進酒店，經過一晚休息，同日上午11時又被送來機場，可尚未等到工作人員來處理。

她稱自己不停打電話給旅遊代理Expedia和長榮，得到的回覆是可取消行程進行退款，但是她需自行支付從出發地波士頓到紐約的往返機票，還要另外支付700元，才能獲得剩下的聯程航班退款；對方告知，她也可以前往芝加哥或西岸轉機，但是需額外支付1500元以上，「我真的不知道怎麼辦」。

剛從邁阿密飛抵紐約的王姓夫妻，通過在台灣的旅遊代理訂票，因時差無人接電話，而原定於17日會到機場協助處理的長榮工作人員也未出現；「我打給長榮在紐約和西岸的辦公室，他們也覺得很離譜。」

黃美姿則表示自己和孩子從波士頓飛來，與住在紐約的公婆會合，打算飛往台灣參加家人的婚禮；「我公婆一個87歲，一個84歲，從前一天晚上7點半開始等，中間到酒店休息，今天早上又過來等，年邁的公婆還累到差點暈倒。」

黃美姿表示，長榮工作人員表示，可安排20日的航班，期間酒店費用需自行支付，但她表示，自己一共就回台灣十天，卻得在機場待三天；長榮還告知她，目前行李運轉的系統暫時崩潰，無法獲知托運行李的位置。

除了華裔，現場還有數十名飛往首爾的韓裔被困，同樣遇到類似問題，感到相當沮喪，只希望能趕緊回家。