4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，17日宣布查獲由華人經營的販毒暗網平台。(市長辦公室提供)

紐約曼哈頓 地區檢察官辦公室，17日宣布查獲由華人經營的販毒暗網平台，起訴四名華裔管理者和一名美國郵政服務局(United States Postal Service)員工同夥在過去三年間，向全美銷售了上萬包古柯鹼等毒品 ，並通過加密貨幣 交易所洗錢720萬元，遭到起訴。

販賣古柯鹼、K他命… 至少3年

吳楠和唐鵬鵬在2022年4月將販毒業務拓展加州，出售搖頭丸等毒品。(曼哈頓地檢辦公室提供) 調查人員在2022年7月，在該團夥位於法拉盛的公寓發現了大量毒品。(曼哈頓地檢辦公室提供)

根據檢方起訴書，2019年1月至2022年8月，由居住在皇后區法拉盛的35歲吳楠(Nan Wu，以下姓名均為音譯)、22歲林子祥(Zixiang Lin)，以及居住在加州的30歲唐鵬鵬(Peng Peng Tang)、38歲陳博文(Bowen Chen)等四人共同經營的毒品暗網供應商「FireBunnyUSA」，在三年間向全美50個州及華府，運送超過1萬包古柯鹼、搖頭丸(MDMA)、K他命(Ketamine)等毒品，並通過加密貨幣交易所洗錢720萬元。

該團夥在郵政服務局的同夥、員工蒙哥馬利(Montgomery)，借用職務之便，向該組織提供有關美國進口毒品的建議，並幫助檢查運送毒品的包裹狀態。

檢方表示，吳楠最初在法拉盛建立販毒業務，於當地社區販賣毒品超過1萬包，之後便擴張到曼哈頓，並在2022年4月，在唐鵬鵬的協助下，將販毒業務拓展到南加州厄浦蘭市(Upland)，兩人不斷用化名，往來紐約和加州兩地。

暗網宣稱為最佳「老牌供應商」

四名華人共同經營毒品暗網供應商「FireBunnyUSA」。(曼哈頓地檢辦公室提供)

他們在暗網市場上經營的「FireBunnyUSA」平台，宣稱自己是「質量、交貨速度、保密性方面最好的老牌供應商」。

地檢人員臥底 1年交易11次

曼哈頓地檢臥底人員在2021年6月至2022年8月期間，從「FireBunnyUSA」共購買了11次毒品，包括古柯鹼、搖頭丸和K他命；為了向臥底人員運送毒品，林子祥更租用U-Haul貨車，將毒品送往曼哈頓。

公寓藏大量毒品 手機曝露犯行

四名華人共同經營毒品暗網供應商「FireBunnyUSA」。(曼哈頓地檢辦公室提供)

2022年7月，檢方對該團夥位於法拉盛的公寓進行搜查，發現了一公斤K他命、1200多顆搖頭丸等大量毒品。檢方還在吳楠和唐鵬鵬手機上，找到了許多販毒信息；他們要求客戶通過Wickr和Telegram加密信息進行購買，並用難以追蹤監控的加密貨幣軟件Monero，轉換貨幣。

贓款以比特幣兌換美元、人民幣

檢方表示，「FireBunnyUSA」透過加密貨幣不法所得共約800萬元，其中超過73.4萬元的比特幣被兌換成美金，至少240萬元比特幣被兌換成人民幣。

蒙哥馬利在17日上午的庭審中，因拒絕認罪而被釋放；吳楠因為曾有販毒紀錄且情節嚴重，目前被關押在紐約北區聯邦法院(U.S. Federal Court Northern District of New York)，過堂時間尚不確定；唐鵬鵬、陳博文、林子祥將被分別提審