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裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

布碌崙貨車撞人案／華裔死者美國夢碎 無法見兒女成長

記者顏潔恩／紐約報導
葉宜傑（右）與孩子們。(本報檔案照)
葉宜傑（右）與孩子們。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉日前發生的貨車撞人案中，單親父親葉宜傑身受重傷身亡，不僅「美國夢」破碎，也遺憾無法見證兒女長大成人；他曾在三年前遭遇車禍，傷勢雖嚴重但得已復工，沒想到卻在日前遭到嫌犯蘇文(Weng Sor，音譯)撞死。

被捕嫌犯蘇文。(本報檔案照)
被捕嫌犯蘇文。(本報檔案照)

葉宜傑生前與14歲女兒、13歲的雙胞胎兒子居住在巴斯海灘(Bath Beach)，早在三年前他就發生過一起交通事故，電單車與另一輛汽車相撞，當時傷勢雖嚴重，但休養一段日子後順利復工，可惜這次沒那麼幸運；他的姨丈陳庸棋表示，葉懷抱著「美國夢」在18年前移民來美，當餐館生意低迷時，他會到街上撿回收物來增加一些收入。

幾周前他與親戚相聚慶祝農曆新年，還提及孩子們的未來前途光明，「和孩子們籌畫很多事，像是上大學、日後給社會作出貢獻等」，可現在一切都破滅了；葉宜傑被撞後傷勢嚴重，無法開口說話，警方一時間難以聯繫上他的家人。

陳庸棋起初看到貨車撞人的報導時，完全沒聯想到葉宜傑可能會波及其中，直到接到市警的電話才發現不妙；但他與妻子趕到醫院時，葉宜傑已宣告不治，「我們錯過了跟他說最後一句話的機會。」

被捕嫌犯蘇文此前共有八次被捕紀錄，自2002年起曾因酒駕、逃避警察、攻擊他人、危險駕駛、持有大麻等被捕；最嚴重的案件中，除2015年持刀刺傷自己的兄弟外，2020年與十名室友同住屋簷下時，也曾爆發過暴力衝突。

他還曾在兩個小時內報警三次，對室友作出莫名指控，表示對方有槍可能會傷害自己，當接線員詢問是否看見武器時，他回答「那些槍藏在各個角落，但他沒看見」，他也懷疑鄰居的狗會攻擊自己；面對接線員的問題不正面回答外，還自顧自地聊起政治話題，結束通話前還破口大罵對方。

不久後，當兩名室友在屋外聊天時，蘇文突然走近聊起共產主義，爭執很快升級成肢體衝突，他持刀重傷其中53歲的男子；被捕的蘇文表示，懷疑對方是中國共產黨，會傷害自己，於是掏出刀捅他多下。

復工 警察 車禍

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