紐約客談／市警「挑選」犯罪畫面 持槍變搶劫

紐約市暴力犯罪 猖獗，媒體及網絡平台往往根據市警發布的嫌犯特徵向民眾徵詢線索，但照片常難反映犯罪過程，而過於勁爆的案發現場錄像總以「博人眼球」收場；此前曼哈頓華埠 曾發生的一起持槍搶劫案，市警只公布了嫌犯進店搶劫華裔 受害者的畫面。

知情人士表示，市警決定限制含有血腥暴力的監控視頻尺度，包括持槍搶劫商店，或幫派成員街頭火拼等；相反，市警目前更傾向於公布嫌犯的靜態圖片或未露骨視頻，而不是犯罪本身。

「顯然有暴力畫面的犯罪現場視頻點擊率更高。」市警消息人士稱，尤其對於媒體報導，瀏覽人數越多，就意味著有更多人可能認出現嫌犯，並向警方提供線索。

此前在華埠五分局轄區，一間華人經營髮廊遭搶，警方公布的視頻只包含了其進店「一把搶過」華裔受害者手機的畫面；但根據調查警員提供給本報的真實監控畫面顯示，嫌犯當街掏槍，且在逃離現場後又在下城市警一分局轄區作案兩起，均涉槍枝。

市警在一份聲明中指出，部門新聞辦公室在去年發布了3614份案件信息，高於2021年的3565份，且每一份都附有照片和、或視頻；「這項工作始終是使公眾看到嫌犯最清晰、最準確圖像，最後得以逮捕結案的照片為核心使命。」

一名市警官員表示，部門的政策沒有改變，且一直嘗試不公布實際犯罪場景；「不讓公眾看到暴力畫面是一種避免給受害者及其家人造成心理創傷的方法。」

不過在這些被預先「挑選」後才公布的影像，是否很大一部分也在粉飾這個城市真實發生的案件，就要看民眾如何衡量。