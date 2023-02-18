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裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

華埠拘留中心 議員提案改建「城區監獄」取代拆除重蓋

記者張晨、劉梓祁／紐約報導
正在施工的曼哈頓拘留中心。(記者劉梓祁／攝影)
正在施工的曼哈頓拘留中心。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓第一選區市議員馬泰 (Christopher Marte)聯合「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)，17日在紐約中華公所，宣布將提出華埠摩天監獄建案的決議案，呼籲當局將現有的曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)改造為新的城區監獄，而非拆除現有結構。

馬泰表示，此次提出的505-2023號決議案，將呼籲市設計和建築局(Department of Design and Construction)、和市懲教局(Department of Correction)，重新利用和改造曼哈頓拘留中心，透過原址改建成為城區監獄(Borough Based Jail)，而非拆除現有建築後再新建高層監獄。

馬泰說，自己曾多次向市府提出此建議，但一直未從市府得到滿意答案，希望能有一個尊重周邊居民和商戶的結果。

該決議案中，還希望繼續推進「活化建築」(Adaptive Reuse)計畫，合適的再利用原有空間，並進一步利用所收集到的關於污染、噪音、對公共健康以及安全的數據，結合五大區城區監獄之規定，用一個更小、更現代化、安全、人性化的設施網絡，取代雷克島監獄。

馬泰表示，目前拆除拘留中心並重建監獄的計畫，不僅會偏離原有目的，也對華埠日漸老齡化的社區造成嚴重的環境和生活質量損害。

NUBC共同創辦人李卓勳則表示，繼續倡導通過常識性的解決方案來替代新建摩天監獄，避免對社區造成長期的破壞性和危險影響；「所以社區必須統一信息和行動，實現改革刑事司法並保護脆弱社區與居民的『雙贏』。」

他還指出，因為社區長達數年的抗議高呼，才得以讓建築主體得到保留；他對替代方案「信心十足」，更表示此次馬泰的新決議案淺顯易懂，將在社區和學校中舉辦信息宣導會，讓更多人意識到監獄建案的影響。

巴士打街(Baxter St.)Breakroom漢堡店的員工表示，拘留中心持續的拆除施工，為小商家帶來嚴重影響，顧客數量大量減少；同一街道上的停車場負責人徐先生說，施工導致諸多車輛繞行，且白街(White St.)被封，致使營收下降嚴重。

馬泰表示，儘管目前還未有決議案推進的時間表，但會盡快得到多數議員的支持。同時出席的還有NUBC共同創辦人許俊豪(Howard Huie)，以及中華公所主席曾偉康。

馬泰(右二)宣布將針對華埠監獄提出決議案，呼籲當局改建，而非拆除現有結構。(記者...
馬泰(右二)宣布將針對華埠監獄提出決議案，呼籲當局改建，而非拆除現有結構。(記者張晨/攝影)

監獄 曼哈頓 華埠

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