華埠拘留中心 議員提案改建「城區監獄」取代拆除重蓋

正在施工的曼哈頓拘留中心。(記者劉梓祁/攝影)

曼哈頓 第一選區市議員馬泰 (Christopher Marte)聯合「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal,NUBC),17日在紐約中華公所,宣布將提出華埠 摩天監獄 建案的決議案,呼籲當局將現有的曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)改造為新的城區監獄,而非拆除現有結構。

馬泰表示,此次提出的505-2023號決議案,將呼籲市設計和建築局(Department of Design and Construction)、和市懲教局(Department of Correction),重新利用和改造曼哈頓拘留中心,透過原址改建成為城區監獄(Borough Based Jail),而非拆除現有建築後再新建高層監獄。

馬泰說,自己曾多次向市府提出此建議,但一直未從市府得到滿意答案,希望能有一個尊重周邊居民和商戶的結果。

該決議案中,還希望繼續推進「活化建築」(Adaptive Reuse)計畫,合適的再利用原有空間,並進一步利用所收集到的關於污染、噪音、對公共健康以及安全的數據,結合五大區城區監獄之規定,用一個更小、更現代化、安全、人性化的設施網絡,取代雷克島監獄。

馬泰表示,目前拆除拘留中心並重建監獄的計畫,不僅會偏離原有目的,也對華埠日漸老齡化的社區造成嚴重的環境和生活質量損害。

NUBC共同創辦人李卓勳則表示,繼續倡導通過常識性的解決方案來替代新建摩天監獄,避免對社區造成長期的破壞性和危險影響;「所以社區必須統一信息和行動,實現改革刑事司法並保護脆弱社區與居民的『雙贏』。」

他還指出,因為社區長達數年的抗議高呼,才得以讓建築主體得到保留;他對替代方案「信心十足」,更表示此次馬泰的新決議案淺顯易懂,將在社區和學校中舉辦信息宣導會,讓更多人意識到監獄建案的影響。

巴士打街(Baxter St.)Breakroom漢堡店的員工表示,拘留中心持續的拆除施工,為小商家帶來嚴重影響,顧客數量大量減少;同一街道上的停車場負責人徐先生說,施工導致諸多車輛繞行,且白街(White St.)被封,致使營收下降嚴重。