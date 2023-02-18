死傷頻傳…曼哈頓中城重案激增40% 仇恨犯罪全市最多

曼哈頓中城犯罪率近日呈全市紅區，截至2月，重罪案數量同比飆升超過40%。(記者顏嘉瑩／攝影)

轄管範圍包括曼哈頓 中城的市警曼哈頓南區警署(Midtown South)犯罪率近日呈全市紅區，截至2月，重罪案數量同比飆升超過40%，而相比之下全市總犯罪率僅增長了2.6%，差距懸殊；該區域亞裔 人口及商業密集，許多惡性攻擊及致死案都發生在這裡，仇恨犯罪數據也愧登全市榜首，近日街頭更因毒品交易引發槍擊 案，導致一人死亡，引社區擔憂。

市警數據顯示，目前南區警署共發生412起重罪案件，相比去年這一數字為287起，同比增長了44%；該區域擁有紐約市一些最擁擠和最具標誌性的景點，包括時報廣場、中央車站、麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)和紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)。

日前距離巴士總站僅兩條街外的西44街交第八大道處，布朗士的22歲男子西比(Idrissa Siby)遭人槍擊身亡，該路段毗鄰公車、地鐵以及景點要道，直到凌晨都少見人潮褪去；槍案發生時，行人四散奔逃，造成人車流混亂，警方和消息人士稱，這起謀殺案與販毒有關。

疫情三年中，多起涉及亞裔的仇恨攻擊案發生於此，而這裡聚集著大量華裔經營的中餐廳、美甲及洗衣店；不少認門餐廳都因人流大，選擇將分店開在這裡，其中包括京菜樂蝦，和備受外國食客喜愛的老店蘭州拉麵。

業主表示，精神疾病和遊民問題沒有得到解決，街邊吸毒者家常便飯；「這是曼哈頓著名的商業區，周邊有許多著名景點，但政府並沒有採取積極措施根治惡源。」

數據顯示，南區警署轄區內的重罪攻擊案激增了115%，從26起增至56起；搶劫案件從37起增加到59起，增幅達59%；此外，重竊案增加了39%，入室盜竊案件上升了10%，汽車盜竊案則上升了20%。

對此市警則表示，將持續監測犯罪和慣犯動向，並指出，涉及重罪的逮捕人數已經增加了64%刑事法庭傳票數量更增加了630%，生活質量執法有所提高。