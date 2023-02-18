市長准了 紐約9萬公務員加薪、發獎金 還可在家辦公

全市最大公務員工會District Council 37同市府達成臨時協議。(取自District Council 37臉書)

此前一直強硬堅持市府員工必須到崗上班的紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)，17日與全市最大公務員工會District Council 37達成臨時協議，承諾為市府公務員增加工資、發放一次性獎金、投資 育兒基金、允許在家辦公等多項福利。

亞當斯從去年起就一直在堅持公務員須到崗工作，還嘲諷市民老是想在「被子裡窩一天」，表示居家辦公「不是紐約人該有的樣子」；他此前還強調，辦公室上班族到崗上班是紐約市經濟生態的重要部分，對於紐約市商業區恢復生機十分必要。

亞當斯17日與全市最大公務員工會District Council 37達成臨時協議。(市長辦公室提供)

不過，如同許多私營企業一樣，亞當斯也不得不屈從於現實，畢竟市府已經出現人力不足的情況。

17日達成的協議暫定為五年期，從2021年5月26日持續至2026年11月6日，受益者包括District Council 37工會中的近9萬名公務員；市府為這份暫定協議預留的總成本為44億元。

協議規定，合同前四年，每年工資將增長3%，最後一年將增長3.25%，共計增長16.21%；在職員工可獲得一次性3000元獎金；每年投資300萬在該工會建立和管理的兒童保育信託基金；預留7000萬公平資金，以預備工資調整，填補難以招聘的崗位；探索在家辦公等自由化的工作方案，包括更靈活的辦公時間、縮短工作日天數、提供更多交通福利等。

目前，該協議正在等待District Council 37的批覆；該工會執行總監加力多(Henry Garrido)表示，預計將在未來幾日敲定。

「市府想要保持競爭力，就要在雇用、招聘和保留員工的方式上，做出一些思維模式的改變。」加力多說，之前市府嚴格禁止員工在家辦公，迫使很多人辭職跳槽，而隨著新協議的簽訂，這一趨勢可以得到扭轉，「我們不能再一刀切了，工作方式上必須更加靈活。」

自稱為「藍領市長」的亞當斯，其母親為District Council 37成員，他說該公會是市府的「骨幹力量」，新協議表明市府對自己人和對納稅人是「平等的」。