劉雅婷獲任命規畫全紐約市公共區域 首務戶外餐棚永久化

亞當斯16日任命華裔劉雅婷為市府公共區域長，負責規畫公共場所並制定發展建議。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)16日任命華裔劉雅婷擔任市府公共區域長(Chief Public Realm Officer)，負責規畫全市公共場所並制定發展建議，並協調各部門管理。

劉雅婷表示，上任後首個任務將是規畫戶外用餐的未來，找到將該項目永久化的方式，還包括重建皇后區牙買加大道(Jamaica Avenue)，以及升級布朗士和史泰登島的永久開放街道項目；此外，其辦公室還將負責布碌崙大橋曼哈頓 一側橋頭的公共場所規畫，以及改造曼哈頓第五大道、更加便利行人。

劉雅婷七歲跟隨父母來到紐約，本科畢業於柏克萊加大，後在麻省理工學院獲得城市規畫專業碩士；她有15年的公共政策經驗，曾在大紐約三州地區城市規畫項目任職，也擔任紐約市 可持續發展項目主任，並在交通維權組織Transportation Alternatives任總監；她上一個職務是在副市長喬西(Meera Joshi)辦公室任策略長。她感謝亞當斯的任命，「防疫封鎖讓許多人忘記公共場所的重要性；這一職位代表對公共場所的重視。」

根據市府，劉雅婷將負責協各部門管理公共區域使用，包括交通局、公園局、環保局、樓宇局等；「設立此職位是為有人能迅速相應問題，更宏觀規畫公共區域。」

亞當斯和州長霍楚(Kathy Hochul)去年成立的「新紐約」(New New York)委員會此前出台報告，建議紐約市設立這一職位；根據報告，「市府各部門只對其職權範圍內一小部分公共場所有管理權，紐約市缺少一職位做願景規畫、多角度協調各部門維護全市公共場所。」