曼哈頓地檢 成立勞工保護組…專查欠薪、職場剝削

白艾榮宣布曼哈頓檢方成立新部門，保護移民、低收工人。(曼哈頓地檢辦公室)

曼哈頓 檢察官白艾榮(Alvin Bragg)16日宣布，其辦公室將成立首個勞工 保護部門(Worker Protection Unit)，專門負責調查和起訴曼哈頓各行業工資盜竊和其他形式的勞工騷擾及剝削；該部門將作為建築業詐欺專案組(Construction Fraud Task Force)的一部分，該組曾在2021年為新移民建築工人成功追討被盜工資。

新成立的小組將以上述原則，幫助保護移民、少數族裔、以及低收入 群體的工作權益，對盜竊工資的公司提控。白艾榮表示，一些公司利用紐約最弱勢的人群，包括低收入和無證客，濫用權力不平衡來中飽私囊；「我們將與執法部門、立法機構、社區以及各方合作，確保工人受到公平對待，違法的雇主將對他們的罪行負責。 」

根據康乃爾大學勞工研究所資料，紐約的工資盜竊每年造成近10億元的工資損失，影響數萬名工人，主要存在於建築和房地產開發行業。

該新成立的部門表示，工作目標是擴大調查範圍，剝削工人和盜竊工資較高的行業包括：家庭保健機構、餐飲、酒店業等；該小組還將執行工作場所安全勞動法，並調查危險或致命的工作環境，追究雇主責任，如魯莽危害到過失殺人等。

同時，檢方還和州勞工廳合作，創立「被盜工資基金」(Stolen Wage Fund)。勞工廳長瑞爾登(Roberta Reardon)表示，工資盜竊的受害者通過刑事訴訟常未得到賠償，因此撥款為曼哈頓的受害者創建一個實驗性質的工資盜竊基金，幫助在結案後或未得到適當賠償的受害者；在對實驗項目進行評估後，可增加撥款。

民眾可撥打(646)712-0298向檢方勞工保護部門，報告工資盜竊或危險工作環境等。