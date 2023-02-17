紐約州市議會聯手 推擴大兒童抵稅法案

市議員阿維萊斯提案支持州議員郭納德的擴大兒童底稅法案。(記者許君達／攝影)

維權團體和多名市州議員16日在市政廳外集會，支持州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)提出的為紐約家庭擴大兒童抵稅額度法案。包括少數族裔團體，包括十餘名布碌崙 華人新移民參與發聲。

在新冠疫情期間，聯邦政府曾為有孩子的家庭提供抵稅政策，據報，幫助全美290萬兒童脫離貧困，但該政策在2021年到期後並未延續。郭納德今年初在州議會提出「紐約工薪家庭稅收抵免」(New York Working Families Tax Credit)法案，期在州立法層面補充聯邦政策缺口。阿維萊斯16日也在市議會提出決議案，對郭納德的提案表達支持。

郭納德的提案目前已獲十餘名州參議員支持，每個孩子都將能為家庭帶來每年超過1000元的減稅額度，而且受益家庭的範圍也將擴大。他表示，20年前，紐約州最早將兒童撫養成本納入抵稅，但此前的規定將很多家庭排除在福利 範圍之外，比如3歲以下兒童，移民家庭 也無權享受這項政策，而收入最低的家庭卻只能領到部分福利。阿維萊斯說，這些節省下來的錢將幫助那些在貧困線掙扎的家庭從房租和食物花費的壓力中稍稍解脫。

具體包括結合目前紐約州兒童抵稅(Empire State Child Tax Credit)及低收入減稅(Earned Income Tax Credit)合併，並提升福利，並擴大至3歲以下兒童，且不限移民身分。

市議員李琳達(Linda Lee)參加集會，表示自己是兩個孩子的母親，也經營公益機構，多年的社區服務經驗讓她深知這一筆減免掉的稅，會給很多家庭帶來巨大幫助。

38歲的家庭主婦蔡Amy有五個孩子，全家收入都依靠她做警察的丈夫。她說，法案若能通過，她能攢下一些錢以應對意外。中國移民Anna是來到布碌崙5大道委員會(Fifth Avenue Committee)新移民語言學校的學員，當日有十多名同班同學相約到曼哈頓表達支持。她說，英語不好，令她謀生和養孩子都步履艱難，郭納德的提案照顧移民，可以給家庭帶來立竿見影的收入增加。