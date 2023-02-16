紐約客談／特許學校之爭 亞裔應再爭一口氣

近年來，紐約市亞裔 群體對政治的關注度明顯增加，其中的最大原因是市府的教育 政策激怒了亞裔；無論是取消特殊高中入學考試(SHSAT)還是廢除資優班 的提議，都讓亞裔認為自己子女的教育前景每下愈況，如今特許學校或許可以作為低成本優質教育的選項，亞裔應當支持州府，爭取更多特許學校。

目前，取消特殊高中入學考試的風波似乎告一段落，資優班也沒有完全廢除，亞裔的抗爭似乎獲得了勝利，但仍有代價，那就是資優班從考試變成了抽籤；如此一來，資優班的生源質量無法保證，教學就令人質疑，讓很多認定學習改變命運的低收入亞裔家庭無所適從。

不少亞裔家長表示，目前紐約市公校教育質量堪憂，完全秉承的是「快樂教育」的理念，學生不僅所學知識有限，甚至沾染大麻及更嚴重毒品的機率大增，因此考慮同為公費教育的特許學校；家長認為，特許學校需要保證成績達標才能繼續獲得辦學許可，教學壓力就更能督促學生學習，因此教學質量比普通公校高出一截。

其實，這項由前市長彭博引入的教育制度，用意就是在於引入更多競爭機制；無論什麼行業，只有競爭才能促進改善工作，教育也不外如是；如果任由公校快樂教育當道，教學質量低下，低收入家庭的學生就永遠無法與有錢的私校生競爭，最終會導致階層固化，普通人永無出頭之日。

如今雖市長亞當斯和州長霍楚推行溫和派政策，極左傾向仍在各級議會大行其道，亞裔應團結起來支持霍楚擴大特許學校的政策，改善下一代的教育。