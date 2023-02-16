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-「審判日來了」 蘇文：幻覺引殺機 法官令精神鑑定

記者胡聲橋／紐約報導
法關下令對布碌崙駕車撞人案被告蘇文進行精神評估。(檢方提供)
法關下令對布碌崙駕車撞人案被告蘇文進行精神評估。(檢方提供)

布碌崙(布魯克林)貨車撞人案嫌犯蘇文(Weng Sor，音譯)15日在布碌崙刑事法院過堂。檢方指，瘋狂的蘇文說「審判日」到了，所以故意四處撞人。法官下令關押蘇文，不得保釋，並對其進行精神鑑定。下次開庭時間為3月16日。

蘇文被控一項二級謀殺罪，七項企圖謀殺罪以及八項攻擊罪。他身穿迷彩褲和皮夾克，出庭時低頭站著，不發一言。助理檢察官英格爾(David Ingle)稱，被告13日開車橫衝直撞一個多小時，就是為了撞人，說要撞倒那些令他不安的人。蘇文被逮捕後說，這是「審判日」，他想在審判日消滅敵人，「向我開槍，我不會屈服」。

辯護律師弗里德曼(Andrew Friedman)在庭審中對蘇文的自我辯護能力表示關切，也對他的精神狀況提出質疑，要求法官下令進行精神評估。律師還要求將蘇文置於保護性監禁，預防自殺。法官批准相關要求，且不得保釋。

警方指蘇文開車撞人時，處於精神危機。蘇文告訴警方，他在開車衝向人群前出現幻覺，看到車前有個不明形狀的物體，然後他對自己說「受夠了」，猛踩油門。

被告對前總統川普很著迷，據其家人的朋友說，他在佛羅里達州租了U-Haul貨車後，原本打算在佛州拜訪川普。據報導，警方在被告駕駛的貨車內找到車輛租賃文件，文件空白處還寫著「川普」的名字。警方說，蘇文被捕後，說話含糊不清，不連貫地說要給川普「發訊息」。

13日上午，蘇文先在布碌崙日落公園撞倒一人，接著他開車到貝瑞吉，戴克高地，又回到貝瑞吉，最後在紅鉤的布碌崙砲台隧道附近被警方截停逮捕，共開車撞倒八人，四人送醫，一人死亡，一人命危，兩人傷情穩定。

蘇文是拉斯維加斯居民。根據內華達州的犯罪紀錄，他2015年因刺傷兄弟入獄17個月，2020年又刺傷兩人。法庭文件顯示，他還在州立精神病院住過幾個月。

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