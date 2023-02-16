布碌崙貨車案…死者3子女皆未成年 扶養成難題

葉宜捷生前與家人合照。（親屬提供）

布碌崙 居民葉宜捷在13日布碌崙(布魯克林)貨車瘋狂撞人案不幸遇難，他的妹妹和堂弟等親屬15日抵達紐約，協調處理其身後事宜。家屬表示，葉母得知後，終日以淚洗面。而他唯一未了的心願就是多賺些錢，接母親來美團聚。

葉宜捷生於1978年，生前住在布碌崙的巴斯海灘(Bath Beach)，獨自撫養三個孩子。親屬透露，事發當日，他騎電單車出門送餐，不幸被涉案駕駛蘇文(Weng Sor，音譯)的貨車撞倒，傷重送院。警方先用他的手機撥打女兒的電話，未獲接聽，後根據身上的證件找到家中，家人才知此噩耗。葉宜捷的三個孩子皆未成年，大女兒僅14歲，雙胞胎兒子13歲，悲劇發生後，孩子暫時住到位於曼哈頓華埠的葉宜捷姨丈陳庸棋家。葉宜捷生於福州馬尾琅岐鄉，因此陳庸棋也馬上通知美國福州琅岐同鄉會，尋求社區和僑界的幫助。

葉宜捷的親屬中，妹妹葉秀豐定居加拿大多倫多附近的密西沙加(Mississauga)，葉母則獨自留守福建老家。葉秀豐說，71歲的母親得知噩耗後，終日落淚。現在家人最急需的，是讓葉母盡快拿到簽證 ，趕來與兒子見最後一面。簽證事宜正在由紐約政府和警方與聯邦部門協調，但機票需要自理，現在中國雖已經開放邊境 ，但國際航班數量還未恢復正常水平，高昂的票價也會成為經濟負擔。

葉秀豐表示，她與哥哥雖分居兩國，但關係比較親密，每一、兩周都會通話一次。不過由於各自工作生活都很忙碌，加上疫情阻礙，兄妹四年未見，誰想到再見已是永別。她說，葉宜捷既愛孩子，也孝敬母親。他在美奮鬥十多年，孩子都在美國出生、他也拿到了綠卡，唯一還未了結的心願就是希望多賺些錢，接母親來美團聚。