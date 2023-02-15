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布碌崙駕車撞人案 華人單親爸慘死 孩聞訊以為詐騙

記者胡聲橋／紐約報導
華人單親爸爸葉宜傑(右一)被貨車撞倒身亡，留下三個孩子。(葉宜傑親屬提供)
華人單親爸爸葉宜傑(右一)被貨車撞倒身亡，留下三個孩子。(葉宜傑親屬提供)

13日發生在布碌崙(布魯克林)駕車撞人案件中的死者是一位華人單親爸爸葉宜傑，他一個人帶著三個孩子，多年做外賣郎的工作，生活艱辛，不幸去世後，留有三個十幾歲孩子，撫養和教育成了大問題。

葉宜傑一個人帶著14歲的女兒和兩個13歲的孿生兒子，生活在布碌崙的巴斯海灘(Bath Beach)。據葉宜傑的表妹Jessy Chen說，葉宜傑13日上午給孩子做完早飯，看著他們離家去上學。他十點多出門送餐，沒想到卻遇到了飛來橫禍，被U-Haul貨車撞倒，頭部和軀幹受傷，緊急送進紐約大學朗格尼醫院就醫。下午4時36分，宣布不治。14日，警方指控駕車撞人的嫌疑人Weng Sor犯有一項二級謀殺罪和7項謀殺未遂罪，Weng Sor在馬來西亞出生，現為美國公民。

外賣郎葉宜傑 獨自養育3子女

單親爸爸葉宜傑(右一)單親爸爸葉宜傑不幸去世後，三個孩子的撫養和教育，成了大問題...
單親爸爸葉宜傑(右一)單親爸爸葉宜傑不幸去世後，三個孩子的撫養和教育，成了大問題。(葉宜傑親屬提供)

孩子們剛接到警方通知時，還以為是詐騙電話，後來警察登門通告，才知道是真的發生不幸，孩子們當時都怔住了，到現在還沒有緩過來。Jessy說，這三個孩子現在都在她家，暫時不會讓孩子們去上學，應該讓他們有一個過渡和適應的時期。

市長亞當斯赴葉家探望、慰問

市長亞當斯(Eric Adams)13日到葉宜傑家裡探望和慰問，稱那是一件非常可怕的事，亞當斯說，一位父親正在撫養年幼的孩子，自己卻先離去了。

Jessy表示，葉宜傑十幾年前從福州來到美國，在美國娶妻生子，後來離婚，一個人承擔起了撫養三個孩子的重擔。Jessy說，葉宜傑是個傳統的中國男人，非常注重家庭，他既當外賣郎謀生，也要給孩子做飯，是一個既勤勞又善良的人，平時還會陪孩子到周圍的公園遊玩。

親友申請葉母、妹妹來美送行

葉宜傑當外賣郎已經有大約六、七年的時間，他的媽媽住在中國，妹妹在加拿大，親戚們現正透過各種途徑，爭取讓他媽媽和妹妹到美國來為他送行。

葉宜傑的親戚朋友在gofundme為其設立了一個網頁，希望善心人士能協助葉宜傑一家人度過難關。網址為：https://www.gofundme.com/f/yijie-ye-victim-from-uhaul-truck-rampage

亞當斯 布碌崙 警察

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