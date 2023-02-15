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選區重畫 布碌崙3區惹爭議

記者顏潔恩／紐約報導
47選區州衆議員寇頓。(本報檔案照)
47選區州衆議員寇頓。(本報檔案照)

州獨立選區重畫委員會(NYS Independent Redistricting Commission)日前公布的選區重畫草案中，擬拆分布碌崙(布魯克林)州眾議員第47、49選區，恐降低該選區亞裔選民比率；亞潮聯盟14日聲明指第47、49選區同是亞裔占大多數選區，拆分再與其他選區合併會削弱亞裔的政治力量，提出保留現有地圖。

目前，州眾議員寇頓(William Colton)所在的第47選區涵蓋班森賀、巴斯海灘(Bath Beach)、戴克高地(Dyker Heights)等社區，而州眾議員鄭永佳的第49選區則包括日落公園8大道、部分班森賀等華社；根據新地圖，以上兩個選區都會被拆分，合併第46選區部分區域，包括康尼島、羊頭灣、海門(Sea Gate)，以及數十年來從未在同一選區的中木(Midwood)和Mapleton等地區。

亞潮聯盟指，據2020年人口普查數據，過去十年布碌崙人口增長達9.2%，為全市最高，也受該區亞裔人口增長所影響，這些選民需要價值觀相似的議員為他們發聲；其中第47、49選區均有35至59%亞裔人口，希望能保留現有地圖，不要作出變動。

聯盟表示，新地圖畫出的選區不符一般重畫選區原則，除參差不齊、不合理外，也懷疑是為特定政黨提供優勢，而不公正畫出的「傑利蠑螈」(gerrymandering)選區；其中最大的問題是戴克高地將在第49選區中拆分出來，當地許多亞裔居民與日落公園8大道有很緊密的聯繫，常在當地消費，強行拆分破壞兩個社區原本的共同利益。

另一方面，去年底順利連任的寇頓，自1996年起服務班森賀亞裔選民，深得人心，且當地亞裔選民也常至班森賀的86街商區；若拆分以上選區併入第46選區，亞裔人口只占該區三分之一，「擔心與其他族裔相比，亞裔選民登記率較低，屆時將會出現代表性不足情況」，督促委員會保留現有地圖。

居民目前發起聯名信，可登錄：https://www.change.org/p/opposition-to-the-proposed-redistricting-for-the-47th-assembly-district-kings?recruiter。

今(15)日下午4時，州獨立選區重畫委員會將在布碌崙舉行公聽會，地點在位於Bedford大道1650號的Medgar Evers College (CUNY)禮堂，民眾可以積極與會，表達意見，並先至以下網址註冊：https://www.nyirc.gov/meetings。

新版第46州眾議員選區畫分草案，被指分裂亞裔社區。(州獨立選區重畫委員會)
新版第46州眾議員選區畫分草案，被指分裂亞裔社區。(州獨立選區重畫委員會)
49選區州眾議員鄭永佳。(本報檔案照)
49選區州眾議員鄭永佳。(本報檔案照)

亞裔 布碌崙 眾議員

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